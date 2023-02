Maverick Viñales (3.) mit «exzellenter Kontrolle»

Nach Platz 3 beim MotoGP-Test in Sepang strotzte Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales vor Selbstvertrauen und erklärte, welche seiner letztjährigen Schwächen er inzwischen ausgemerzt hat.

Maverick Viñales gehörte am Sonntag in Sepang mit 50 gezeiteten Runden zu den fleißigsten Fahrern. Seine Zeit von 1:58,036 min bescherte dem Spanier in der kombinierten Zeitenliste der drei Testtage Gesamtrang 3 hinter dem Ducati-Duo Luca Marini und Pecco Bagnaia. «Ich bin zufrieden mit der Arbeit, die Aprilia im Winter geleistet hat und spüre, dass wir immer noch Potenzial haben», zeigte sich der 28-Jährige selbstbewusst.

In seiner ersten vollständigen Saison als Aprilia-Werksfahrer schaffte es Viñales 2022 drei Mal aufs Podest und beendete das Jahr auf WM-Rang 11. Dieser Statistik will der Moto3-Weltmeister von 2013 in diesem Jahr weitere Erfolge hinzufügen. «Ich fühle mich schneller als im letzten Jahr», posaunte «Top Gun» und erklärte: «Besonders meinen Schwachpunkt des kontrollierten Slides am Kurvenausgang habe ich im Vergleich zur Vorsaison stark verbessert. Ich kann das Spinnig am Ausgang jetzt exzellent kontrollieren.»

Viñales plauderte außerdem über seinen vollen Testplan in Sepang. «Wir haben viele verschiedene Teile getestet und dadurch nicht viel am Set-up verändert. Bei einem Test probiert man so viele Teile aus, dass es schwer ist, ein perfektes Bike zusammenzubauen und einen Rhythmus für eine schnelle Runde zu finden.»

Für den finalen Test in Portugal gibt sich der 25-fache GP-Sieger gelassen: «In Portimao müssen wir mit den gesammelten Informationen einen weiteren Schritt nach vorne machen. Ich weiß bereits, mit welchem Chassis und welcher Schwinge ich 2023 fahren möchte. Wir müssen nun noch die Aerodynamik besser verstehen, denn ich denke, dort lassen wir aktuell noch Zeit liegen.»

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350



Ergebnis Sepang-Test, 12.2.:

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Zarco, Ducati, + 0,963

16. Miller, KTM, + 1,012

17. Oliveira, Aprilia, + 1,033

18. Rins, Honda, + 1,043

19. Quartararo, Yamaha, + 1,054

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546



Ergebnis Sepang-Test, 11.2.:

1. Martin, Ducati, 1:58,736 min

2. Oliveira, Aprilia, + 0,103 sec

3. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,145

4. Quartararo, Yamaha, + 0,161

5. Bagnaia, Ducati, + 0,331

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,376

7. Marini, Ducati, + 0,382

8. Rins, Honda, + 0,427

9. Bastianini, Ducati, + 0,458

10. Brad Binder, KTM, + 0,494

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,553

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,625

13. Marc Márquez, Honda, + 0,714

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,766

15. Zarco, Ducati, + 0,767

16. Mir, Honda, + 0,896

17. Alex Márquez, Ducati, + 1,011

18. Viñales, Aprilia, + 1,034

19. Miller, KTM, + 1,123

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,281

21. Nakagami, Honda, + 1,487

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,618

23. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,996

Ergebnis Sepang-Test, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)