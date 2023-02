Raúl Fernández (Aprilia): Endlich wieder glücklich

Raúl Fernández fuhr in Sepang auf den elften Platz und hängte damit seinen RNF-Aprilia-Teamkollegen Miguel Oliveira um mehr als zwei Zehntelsekunden ab. Nach Testende verriet er sein Erfolgsgeheimnis.

2021 trotz acht Siegen knapp am Titel in der Moto2-Klasse gescheitert, hatte Raúl Fernández die Königsklasse bereits im letzten Jahr in Angriff genommen. Doch seine Rookie-Saison im französischen Tech3-Team stand unter keinem guten Stern. Ursprünglich hätte der junge Spanier lieber ein weiteres Mal um die WM der GP-Mittelklasse kämpfen sollen. KTM hatte die Option auf die Vertragsverlängerung bereits Ende Mai 2021 rechtlich eingelöst, aber in der Sommerpause wurde dann eine neue Vereinbarung unterzeichnet: KTM und Fernández-Manager Jordi Arilla (Agentur «2KARS») einigten sich auf einen MotoGP-Aufstieg 2022.

Allerdings freundete sich Fernández mit der KTM RC 16 nie wirklich an, von der Umstellung auf den mancherorts schwierig abzustimmenden Prototypen war er überfordert. Die Rückschläge häuften sich, der Erfolg blieb aus. Nachdem ein erneuter Wechsel des frustrierten Spaniers schon zu Saisonmitte festgestanden war, brachten beide Seiten die verbleibenden Monate ohne großen Enthusiasmus zu Ende.

Natürlich schwebte Fernández bei seinem Wechsel ins neue Aprilia-Kundenteam von Razlan Razali der märchenhafte Aufstieg von Fabio Quartararo vor, der als gefeiertes Supertalent 2015 in die WM einstieg, nach zwei Jahren in der Moto3- und weiteren zwei in der Moto2-Klasse wegen einer anhaltenden Pechsträhne aber nahezu abgeschrieben war – und im Team von Razali, damals auf Petronas-Yamaha, 2019 zum absoluten Senkrechtstarter wurde.

«Ich bin ein Fan von Raúl, seit er die Moto2-Klasse aufmischte. Ihn im Team zu haben ist fantastisch. Wir glauben an das Talent unserer Fahrer», bereitet Razali nun den Boden für die womöglich nächste große Erfolgsgeschichte.

Jetzt fühlt sich Fernández «geliebt, unterstützt, respektiert und als Fahrer wertgeschätzt». Sicher ist es kein Nachteil, dass die Aprilia vergleichsweise angenehm und einfach zu fahren ist und auf jeden Dreh am Set-Up deutlich spürbar reagiert.

«Doch der Erfolg ist nicht nur eine Frage des Schnell- oder Langsamfahrens», erklärt der 22-jährige Fernández. «Die WM ist auf seinem sehr hohen Niveau – und Gasgeben können alle Piloten in dieser Klasse. Am Ende läuft alles auf die Frage hinaus, ob du glücklich bist oder nicht. Und ich fühle mich glücklich. Ich schaue mir keine Videos anderer Fahrer an, ich fahre auch niemandem hinterher, sondern mache mein eigenes Ding, um alle Aspekte dieses Motorrads verstehen zu lernen. Ich schaue mir nicht einmal die Rundenzeiten an. Aber ich genieße das Fahren – und wenn ich vom Motorrad steige, trage ich ein Lächeln im Gesicht.»

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350

Ergebnis Sepang-Test, 12.2.:

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Zarco, Ducati, + 0,963

16. Miller, KTM, + 1,012

17. Oliveira, Aprilia, + 1,033

18. Rins, Honda, + 1,043

19. Quartararo, Yamaha, + 1,054

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

Ergebnis Sepang-Test, 11.2.:

1. Martin, Ducati, 1:58,736 min

2. Oliveira, Aprilia, + 0,103 sec

3. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,145

4. Quartararo, Yamaha, + 0,161

5. Bagnaia, Ducati, + 0,331

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,376

7. Marini, Ducati, + 0,382

8. Rins, Honda, + 0,427

9. Bastianini, Ducati, + 0,458

10. Brad Binder, KTM, + 0,494

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,553

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,625

13. Marc Márquez, Honda, + 0,714

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,766

15. Zarco, Ducati, + 0,767

16. Mir, Honda, + 0,896

17. Alex Márquez, Ducati, + 1,011

18. Viñales, Aprilia, + 1,034

19. Miller, KTM, + 1,123

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,281

21. Nakagami, Honda, + 1,487

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,618

23. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,996

Ergebnis Sepang-Test, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)