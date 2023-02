Lucio Cecchinello (LCR): Alex Rins beeindruckt ihn

LCR-Honda-Teamchef Lucio Cecchinello ist von seinem Neuzugang Alex Rins beeindruckt. Der fünffache MotoGP-Sieger konnte aber in Sepang nicht das ganze Testprogramm abspulen.

Das LCR-Honda-Team von Lucio Cecchinello tritt nach zwei Jahren wieder mit einer neu formierten Fahrerpaarung an. denn Alex Márquez wechselte enttäuscht zu Gresini-Ducati, dafür konnte HRC den Spanier Alex Rins verpflichten, der zwei der drei letzten Rennen gewonnen hat. Doch der MotoGP-Test von Freitag bis Sonntag (10. bis 12.2.) in Sepang brachte ernüchternde Ergebnisse: Rins kam (nach einem Crash am letzten Tag) über Rang 19 nicht hinaus, Nakagami landete an 21 Stelle. Sie verloren mehr als eine Sekunde auf die Bestzeit von Luca Marini auf der Ducati GP22.

Nach dem ersten Tag erklärte Cecchinello, es gehe zuerst vorrangig darum, für Neuzugang Rins eine komfortable Sitzposition auf dem neuen Motorrad zu finden. Deshalb wurden am Freitag keine frischen Reifen verwendet. Tatsächlich rückte Rins am Samstag auf Platz 8 vor, er lag dann nur 0,427 Sekunden hinter Martin (Ducati).

«Bis Samstagfrüh konnten wir unseren Testplan recht gut einhalten und die richtigen Prioritäten setzen», erklärte der Italiener gegenüber SPEEDWEEK.com. «Ja, wir wollten am ersten Tag nicht zu viel Wert auf die Rundenzeit legen. Samstagfrüh haben wir dann mit Alex Rins eine ‚time attack‘ gemacht. Es waren zwei Zeitenjagden, aber mit zwei unterschiedlichen Set-ups. Alex ist 1:59,1 min gefahren und lag dann in den Top-5 und Top-6. Am Ende des Tages war er Achter. Aber wir müssen mit den Füßen auf dem Boden bleiben, denn am Samstag haben sich dann die Streckenverhältnisse verschlechtert, es konnten nicht alle die erhoffte Rundenzeit erzielen. Wir haben in Sepang durch den Regen unser Testprogramm nicht zur Gänze abspulen können. Wir müssen jetzt noch den Portimão-Test am 11./12. März abwarten und dort unser Testprogramm fortsetzen.»

Was erwartet Cecchinello von Rins in der Saison 2023? «Ich bin recht froh, dass ich mit Rins zusammenarbeiten kann, das ist eine Ehre. Er ist ein professioneller Athlet, wobei ich erwähnen möchte, dass wir immer professionelle Fahrer hatten. Aber Rins ist eine sehr präzise Person. Er will jedes einzelne Detail wissen, er wollte vor dem Test sogar wissen, wie viele Runden wir pro Tag planen, dann hat er Ernährungsexperte in Spanien einen exakten Speiseplan und eine Diät für ihn erstellt, die auf die Rundenanzahl zugeschnitten war. Das war recht überraschend für mich. Das zeigt, dass er ein professionelles Umfeld hat.»

Lucio Cecchinello hat auch festgestellt, dass Alex Rins nach sechs Jahren im Suzuki Ecstar nicht als verwöhnter Superstar ins LCR-Team kam, sondern eine bescheidene Mentalität an den Tag legt.

«Alex konzentriert sich auf die Arbeit und achtet auf ein positives Umfeld», sagt der Teambesitzer, der in der 125er-WM sieben GP-Siege errungen und in der EM 1995 sogar Valentino Rossi bezwungen hat. «Bisher sieht es so aus, als habe er Gefallen am Motorrad gefunden. Er hat nach den ersten Eindrücken im November ein paar Verbesserungen verlangt, besonders bei der Kraftentfaltung. Honda hat seither in diesem Bereich gearbeitet, er fühlt sich jetzt damit viel wohler. Auch seine Sitzposition ist 90 Prozent besser geworden. Wir müssen aber noch etwas ändern, weil er mit den Beinen den Benzintank berührt. Das sind kleine Details.»

Aber Cecchinello ist sich bewusst, dass die Zeitrückstände von Márquez (0,777 sec) und Rins (1,043 sec) nicht in den vier Wochen bis zum Portimão-Test wettgemacht werden können.

«Ich kann feststellen, dass unsere Motoren kraftvoller sind als bisher», hält Cecchinello fest. «Aber wir müssen beim ‚edge grip‘ und bei der ‚brake performance‘ noch besser werden. Das sind die zwei Punkte, auf die wir uns fokussieren.»

Marc Márquez klagte aber bereits am zweiten Tag, dass Honda beim Mangel an Traktion bisher keine Fortschritte erzielt hat.

Cecchinello: «Alle Fahrer wollen mehr Grip und mehr Power. Aber ich gebe zu, auch wir bemühen uns um mehr Grip, damit die Beschleunigung verbessert wird.»

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350

Ergebnis Sepang-Test, 12.2.:

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Zarco, Ducati, + 0,963

16. Miller, KTM, + 1,012

17. Oliveira, Aprilia, + 1,033

18. Rins, Honda, + 1,043

19. Quartararo, Yamaha, + 1,054

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

Ergebnis Sepang-Test, 11.2.:

1. Martin, Ducati, 1:58,736 min

2. Oliveira, Aprilia, + 0,103 sec

3. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,145

4. Quartararo, Yamaha, + 0,161

5. Bagnaia, Ducati, + 0,331

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,376

7. Marini, Ducati, + 0,382

8. Rins, Honda, + 0,427

9. Bastianini, Ducati, + 0,458

10. Brad Binder, KTM, + 0,494

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,553

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,625

13. Marc Márquez, Honda, + 0,714

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,766

15. Zarco, Ducati, + 0,767

16. Mir, Honda, + 0,896

17. Alex Márquez, Ducati, + 1,011

18. Viñales, Aprilia, + 1,034

19. Miller, KTM, + 1,123

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,281

21. Nakagami, Honda, + 1,487

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,618

23. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,996

Ergebnis Sepang-Test, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)