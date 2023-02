Mooney VR46: Team-Präsentation am 6. März

Mit dem Mooney VR46 Racing Team hat der letzte MotoGP-Rennstall den Termin für die diesjährige Teamvorstellung bekanntgegeben: Das Team von Valentino Rossi präsentiert sich einen Tag vor der LCR-Honda-Mannschaft.

Das Mooney VR46 Racing Team hat als letzter MotoGP-WM-Teilnehmer bestätigt: Die offizielle Präsentation der Mannschaft des neunfachen Weltmeisters Valentino Rossi geht am 6. März über die Bühne. Die Fans können die Teamvorstellung ab 11.30 Uhr auf den Social-Media-Kanälen von Mooney VR46 live mitverfolgen.

Die Mannschaft aus Tavullia, für die wie im vergangenen Jahr auch Rossis Halbbruder Luca Marini und sein italienischer Landsmann Marco Bezzecchi antreten werden, durfte sich in den beiden bisherigen Wintertests (am 8. November in Valencia und vom 10. bis 12. Februar in Sepang) über die Bestzeit von Marini freuen.

Der 25-Jährige stellte diese auf der bewährten GP22 auf, mit der er und sein Stallgefährte in diesem Jahr antreten werden. Bezzecchi war in Valencia noch der Drittschnellste, den Sepang-Test schloss der 24-Jährige aus Rimini auf dem achten Platz der kombinierten Zeitenliste ab.

Einige Teams haben sich schon vor den Testfahrten in Sepang präsentiert. Den Anfang machte das Yamaha-Werksteam am 17. Januar in Indonesiens Hauptstadt Jakarta, wenige Tage später zog das Gresini Racing Team in Cervia nach. Auch das Ducati-Lenovo-Werksteam, die Prima-Pramac-Truppe und der Rennstall von Red Bull KTM haben ihre Präsentationen bereits absolviert.

Das Repsol-Honda-Werksteam zeigt die 2023er-RC213V im Campus Repsol am 22. Februar, am 4. März steht dann die Tech3-Teampräsentation in Terrassa nahe Barcelona auf dem Programm. Dann zeigt sich die Mannschaft von Pol Espargaró und Rookie Augusto Fernández im neuen GASGAS-Look.

Die neue RS-GP von Aleix Espargaró und Maverick Viñales wird erst am 10. März – und damit kurz vor den Testfahrten in Portimão (11. und 12. März) enthüllt, Das neue Aprilia-Team von RNF hat für die Teamvorstellung, die erst am 16. März stattfinden wird, mit Estoril die Heimat von Teamneuling Miguel Oliveira als Veranstaltungsort gewählt.

Die weiteren Teamvorstellungen 2023

22. Februar: Repsol Honda Team

04. März: Tech3 GASGAS Factory Racing

07. März: LCR Honda

10. März: Aprilia Racing

16. März: RNF MotoGP Team