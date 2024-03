Repsol Honda und Marini: Privattest in Jerez 20.03.2024 - 20:02 Von Johannes Orasche

© Gold & Goose Gesenkten Helmes trat Marini die Rückreise vom ersten Rennaufschlag mit HRC an. Null Punkte in der Wüste © Gold & Goose Introvertiert. Luca Marini versucht zu verstehen an welchen Schrauben gedreht werden muss, um mit Honda an die Spitze zu fahren

Nach dem katastrophalen Rennauftakt für Repsol Honda und Luca Marini wurde in der Honda-Werkstruppe für Neuling an Bord der RC213V ein Sondertest in Jerez de la Frontera eingeschoben.