Nach Kollision: Marco Bezzechi hält lieber die Klappe

Seit Malaysia 2023 wartet Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) auf Punkte im Sprintformat der MotoGP; in Jerez gelangen ihm diese nach einem Sturz weiterhin nicht. Ein kleiner Fehler zerstörte sein Rennen.

Der Samstag begann vielversprechend für den Vorjahres-WM-Dritten Marco Bezzecchi. Im Qualifying eroberte er den zweiten Startplatz, normalerweise eine hervorragende Ausgangsposition. Doch Bezzecchi gelang kein guter Start, nach der ersten Runde lag er nur auf Position 6.

«In den ersten Runden musste ich ein paar Mal eine weite Linie wählen, da die Strecke feuchte Stellen hatte. Sobald du auf den feuchten Stellen gefahren bist, hast du einen Sturz riskiert. Dadurch machte ich im ersten Renndrittel einige Fehler und verlor Plätze», erklärte der 25-Jährige aus Rimini, der zwischenzeitlich nur Siebter war.

Zu Beginn der zweiten Runde war Marco in einen Zwischenfall mit Binder und Bagnaia verwickelt, bei dem letzterer stürzte. «Was soll ich dazu sagen? Am liebsten nichts, sonst schießt mich das nächste Mal jemand ab. Fragt die Stewards», stellte sich Bezzecchi auf die Seite seines VR46-Academy-Kollegen Bagnaia und adressierte leichte Kritik an die Offiziellen.

«Ich habe die Wiederholung gesehen, denn ich spürte einen harten Stoß. Brad verlor in der letzten Kurve kurz den Grip. Pecco und ich konnten ihn auf der Geraden überholen. Ich versuchte den Überholvorgang mit einem späten Bremsmanöver in der ersten Kurve abzuschließen und ging etwas weit in Kurve 1. Ich sah, dass Brad Pecco berührte und er stürzte. Er war zwischen mir und Brad, konnte also nichts tun.»

In Runde 9 befand sich der Italiener zwischenzeitlich auf dem dritten Platz, nachdem die Piloten vor ihm unerwartet gestürzt waren. Dieser Zwischenstand währte jedoch nur einige hundert Meter. «Ich bin in Kurve 6 etwas zu weit gegangen und habe mit dem zusätzlichen Schwung in der nächsten Kurve zu viel riskiert. Dabei klappte mir das Vorderrad ein, es war ein kleiner Fehler.»

Trotzdem zog der WM-Zwölfte am Samstag ein positives Fazit: «Es war ein guter Tag, auch wenn der Sturz im Sprint seltsam war. Mein Gefühl ist nicht schlecht, wir steigern uns in jeder Session und versuchen Konstanz aufzubauen.»



Marco Bezzecchi bleibt in der Saison 2024 weiter ohne Punkte aus dem Sprintformat.

Ergebnisse MotoGP-Sprint Jerez (27. April):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 12 Runden in 19:52,682 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +2,970 sec

3. Dani Pedrosa (E), KTM, +7,102

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,481

5. Fabio Quartararo* (F), Yamaha, +15,052

6. Marc Márquez (E), Ducati, +18,131

7. Augusto Fernández (E), KTM, +18,278

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,418

9. Joan Mir (E), Honda, +18,553

10. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,136

11. Johann Zarco (F), Honda, +21,948

12. Raúl Fernández* (E), Aprilia, +23,882

13. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +31,478

14. Jack Miller* (AUS), KTM, +45,901

15. Alex Rins* (E), Yamaha, +1:10,288 min

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1:22,979

– Luca Marini (I), Honda, 1 Runde zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 1 Runde zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 3 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 4 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet



*Acht-Sekunden-Strafe wegen zu geringem Reifendruck

WM-Stand nach 7 von 42 Rennen:

1. Martin, 92 Punkte. 2. Acosta 63. 3. Bastianini 59. 4. Vinales 56. 5. Bagnaia 50. 6. Binder 49. 7. Marc Márquez 40. 8. Aleix Espargaró 39. 9. Di Giannantonio 25. 10. Quartararo 24. 11. Miller 22. 12. Bezzecchi 20. 13. Oliveira 15. 14. Alex Márquez 14. 15. Augusto Fernández 10. 16. Mir 8. 17. Pedrosa 7. 18. Raul Fernández 7. 19. Morbidelli 6. 20. Zarco 5. 21. Rins 3. 22. Nakagami 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 108 Punkte. 2. KTM 85. 3. Aprilia 74. 4. Yamaha 24. Honda 9.



Team-WM:

1. Lenovo Ducati Team, 109 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 98. 3. Aprilia Racing 95. 4. Red Bull GASGAS Tech3 73. 5. Red Bull KTM Factory Racing 71. 6. Gresini Racing 54. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 45. 8. Monster Energy Yamaha 27. 9. Trackhouse Racing 22. 10. Repsol Honda Team 8. 11. LCR Honda 7.