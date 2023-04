Polnische Liga: Zmarzlik gewinnt Rennen der Besten

Das Rennen der Top-Fahrer der polnischen Speedway-Ekstraliga wurde eine Woche vor dem Ligaauftakt am Osterwochenende ausgetragen. Weltmeister Bartosz Zmarzlik siegte und zeigt eine gute Frühform.

An den Osterfeiertagen startet die polnische Ekstraliga in die Saison 2023, eine Woche vorher wurde das Rennen der Top-Fahrer in Thorn (Torun) ausgetragen. Neun Grand-Prix-Teilnehmer standen im starken Line-up, zu den GP-Stars gesellten sich unter anderen die starken Polen Janusz Kolodziej und Dominik Kubera, die in der EM 2022 für Furore gesorgt hatten.

Der Stärkste in den Vorläufen war Weltmeister Bartosz Zmarzlik, der sich in der polnischen Liga zur Saison 2023 dem Club aus Lublin angeschlossen hat. Zmarzlik gewann seine ersten vier Läufe und musste sich erst im letzten Durchgang dem Dänen Mikkel Michelsen geschlagen geben, der sich ausgangs der Startkurve vor ihn setzen konnte und die Führung nicht mehr hergab.

Zmarzlik stand als Topscorer mit 14 Punkten gemeinsam mit seinem Landsmann Kacper Woryna (12 Punkte) direkt im Finale, während die Fahrer auf den Plätzen 3 bis 10 in zwei Halbfinals mussten, aus denen jeweils der Sieger noch ins Finale kam.

Im ersten Halbfinale setzte sich der Slowake Martin Vaculik durch und sicherte sich ebenso wie Dominik Kubera im zweiten Halbfinale seinen Platz im Finale. Kubera hatte es in seinem Halbfinale gleich mit drei Grand-Prix-Fahrern zu tun, konnte sich aber vom Start weg durchsetzen.

Im Finale rollte Kubera bereits in der ersten Kurve aus, während sich Zmarzlik an die Spitze des Feldes setzte und mit kontrolliertem Vorsprung vor Vaculik und Woryna gewann.

Ergebnisse Speedway «PGE IMME» Thorn/PL:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 14 Vorlaufpunkte

2. Martin Vaculik (SK), 12

3. Kacper Woryna (PL), 12

4. Dominik Kubera (PL), 9

5. Fredrik Lindgren (S), 9

6. Maciej Janowski (PL), 9

7. Mikkel Michelsen (DK), 8

8. Jakub Miskowiak (PL), 7

9. Anders Thomsen (DK), 6

10. Robert Lambert (GB), 6

11. Janusz Kolodziej (PL), 6

12. Patryk Dudek (PL), 6

13. Leon Madsen (DK), 5

14. Wiktor Lampart (PL), 5

15. Chris Holder (AUS), 5

16. Krzysztof Lewandowski (PL), 1

17. Kacper Pludra (PL), 0

18. Nicki Pedersen (DK), N



Semifinale 1: 1. Martin Vaculik, 2. Fredrik Lindgren, 3. Jakub Miskowiak, 4. Anders Thomsen N



Semifinale 2: 1. Dominik Kubera, 2. Mikkel Michelsen, 3. Robert Lambert, 4. Maciej Janowski



Finale: 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Martin Vaculik, 3. Kacper Woryna, 4. Dominik Kubera