Vorschau und Zeitplan Supercross Philadelphia

In Philadelphia gehen die US Supercross-Meisterschaften in ihre 15. Runde

Am kommenden Wochenende gehen die US-Supercross-Meisterschaften in Philadelphia in ihre 15. von insgesamt 17 Runden. Die Titelentscheidung zwischen Jett Lawrence (HRC) und Cooper Webb (Yamaha) spitzt sich zu.

Im offenen Lincoln Financial Field von Philadelphia (Pennsylvania) findet am kommenden Wochenende der 15. Lauf der US Supercross-Meisterschaft statt. Die Rennen starten etwas früher als gewohnt. Die Eröffnungszeremonie beginnt bereits 14:30 Ortszeit, so dass die Rennen in Europa am Samstag in den späten Abendstunden verfolgt werden können. Die Meteorologen sagen für Pennsylvania heiteres Frühlingswetter bei Sonnenschein und Tageshöchsttemperaturen von 18 Grad Celsius voraus. Die Regenwahrscheinlichkeit tendiert am Samstag gegen Null.

Trotz des Dramas des deutsche HEP Suzuki Piloten Ken Roczen, der vor einer Woche verletzungsbedingt ausgefallen ist, bleiben die US-Supercross-Meisterschaften weiterhin spannend. Der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence konnte sich nach seinem Sieg in Nashville wieder ein wenig Vorsprung gegenüber seinem Verfolger Cooper Webb (Yamaha) verschaffen. Doch bei einem Polster von nur 5 Punkten ist die Titelentscheidung längst nicht gefallen. Nach seinem durch Crash verursachten Ausfall in Nashville ist Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton auf Tabellenplatz 4 zurückgefallen. Yamaha-Werksfahrer Eli Tomac ist in Nashville auf P3 vorgerückt. Mit 33 Punkten Rückstand zur Spitze sind seine Titelchancen allerdings nur noch theoretischer Natur. Die Entscheidung wird in diesem Jahr sehr wahrscheinlich zwischen Jett Lawrence und Cooper Webb fallen

Meisterschaftsstand nach Event 14 von 17:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 286 Punkte

2. Cooper Webb (USA), Yamaha, 281, (-5)

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 253, (-33)

4. Chase Sexton (USA), KTM, 246, (-40)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 224, (-62)

6. Ken Roczen (D), Suzuki, 222, (-64)

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 198, (-88)

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 177, (-109)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 166, (-120)

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 163, (-123)

In der 250er Klasse geht es in Philadelphia mit dem 8. Lauf der US Ostküstenmeisterschaften weiter, in der nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Cameron McAdoo (Kawasaki) Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle aus Frankreich das Zepter übernommen hat. Allerdings hat 'Dangerboy' Haiden Deegan (Yamaha) schon angekündigt, nicht nett sein zu wollen. Auch er will die Gunst der Stunde nutzen und in den letzten Rennen der Saison noch einmal angreifen, um seine Chance nutzen.

Meisterschaftsstand 250 SX East nach Event 7:

1. Tom Vialle (F), KTM, 136 Punkte

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 123, (-13)

3. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 120, (-16)

4. Pierce Brown (USA), GASGAS, 116, (-20)

5. Coty Schock (USA), Yamaha, 105, (-31)

6. Max Anstie (GB), Honda, 94, (-42)

7. Jalek Swoll (USA), Triumph, 89, (-47)

8. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 88, (-48)

9. Chance Hymas (USA), Honda, 84, (-52)

10. Henry Miller (USA), Honda, 74, (-62)

11. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 72, (-64)

…

38. Dominique Thury (D), Kawasaki, 2, (-134)

Alle 17 Runden der AMA-Supercross-Serie werden im kostenpflichtigen Livestream übertragen.

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)





Zeitplan Supercross Philadelphia*):

Samstag, 27. April 2024:

14:00 – Freies Training 250 Overflow

14:20 – Freies Training 250 SX East

15:05 – Qualifikationstraining 1, 450

15:50 – Qualifikationstraining 1, 250 East

17:55 – Qualifikationstraining 2, 450

18:00 – Qualifikationstraining 2, 250 East

Vorläufe:

21:06 – 450SX Vorlauf 1

21:20 – 450SX Vorlauf 2

21:34 - 250SX East Vorlauf 1

21:48 - 450SX East Vorlauf 2

Last Chance Qualifyer:

22:22 - 450SX Last Chance Qualifier

22:34 – 250SX East Last Chance Qualifier

Finals:

22:56 - 250SX East Main Event (15 Minuten + 1 Runde)

23:27 - 450SX Main Event (20 Minuten + 1 Runde)



*) Angaben in MESZ ohne Gewähr