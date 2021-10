Mika Häkkinen: So gut ist Max Verstappen wirklich

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen hat sich den Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas aufmerksam angeschaut und sagt, wie gut WM-Leader Max Verstappen wirklich ist.

Max Verstappen ist auf gutem Weg, das zu erreichen, was Mika Häkkinen zwei Mal gelungen ist – Formel-1-Weltmeister zu werden. Der 53-jährige Finne wurde 1998 und 1999 mit McLaren-Mercedes Champion, und er musste dabei mit Michael Schumacher einen vergleichbar starken Gegner niederzwingen wie Max Verstappen heute Lewis Hamilton.

Der 20-fache GP-Sieger Mika Häkkinen hat sich den Grand Prix der USA auf dem Circuit of the Americas aufmerksam angeschaut und sagt in seiner Kolumne für den Wettanbieter Unibet: «Ich habe zwei absolute Spitzenpiloten gesehen, die sich nichts geschenkt haben. Ihre Rennställe haben sich für unterscheidliche Rennstrategien entschieden, das führte zu zwei Lösungswegen in Sachen Reifen-Management.»

«Die Pistenoberfläche von Austin ist rau, selbst mit den harten Walzen muss man sehr behutsam umgehen, hier kommt die Sensibilität eines Piloten voll zum Tragen. Hätte Max etwa nach dem Ausfassen seines dritten Reifensatzes zu stark attackiert, dann hätte er am Ende Lewis Hamilton nichts mehr entgegenzusetzen gehabt. Aber ich sehe einen Max Verstappen in unheimlicher Reife, der das exakte Gespür dafür hatte, was er seinen Pirelli zumuten kann, um am Ende gegen den schnell aufrückenden Hamilton die Nase vorn zu haben.»

«Es widerspricht dem Instinkt des Rennfahrers, vom Gas zu gehen, wenn er weiss, dass ein Rivale so stark aufholt. Aber genau das war in dieser Situation das Richtige. Schon in Runde 50 bestand der Abstand zwischen Max und Lewis nur noch eine Sekunde, aber dann hatte Verstappen eben jene Reifen-Reserven, dank denen er sich wieder ganz leicht absetzen konnte. Dieses kluge Umgehen mit den Walzen war der Schlüssel zum Sieg. Max hat das perfekt umgesetzt.»

Der 161-fache GP-Teilnehmer aus Finnland weiter: «Ich fand es schon faszinierend, wie sich das alles in Texas entwickelt hat. Im ersten Training hatte Mercedes ein ganz starkes Auto. Aber als sich die Rennstrecke dann entwickelt hat und die wellige Bahn zu Anpassungen bei der Abstimmung zwang, da hat sich das Bild geändert. Die Pole-Position von Max zeigte, welche Fortschritte Red Bull Racing gemacht hat.»



«Auch für mich als Zuschauer ist es ein Leckerbissen, wie hier zwei Top-Piloten gegeneinander kämpfen, Rennwochenende für Rennwochenende. Max hat dank seiner zwölf Punkte Vorsprung einen Vorteil, gewiss, aber ein Unfall oder ein technischer Defekt kann alles auf den Kopf stellen. Dieses WM-Duell ist noch lange nicht vorbei, Max und Lewis wissen das genau so wie Red Bull Racing und Mercedes-Benz.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Heckflügel

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0