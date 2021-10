Lewis Hamilton wie Bottas? Alarm bei Mercedes

Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas erhielt in Monza und in Sotschi einen neuen Motor, dann auch in Texas, daher gab es eine weitere Strafe. Noch ist offen, ob auch bei Hamilton erneut gewechselt werden muss.

Noch immer rätseln die Gegner von Mercedes-Benz: Was ist mit den Motoren der Dauer-Weltmeister los? Der zehnfache GP-Sieger Valtteri Bottas erhielt innerhalb von vier Formel-1-Wochenenden drei Mal einen frischen Motor: In Monza gewann der Finne den Sprint, dann musste er wegen des Einbaus einer komplett neuen Antriebseinheit ans Ende des Feldes rücken. Nach einer tollen Aufholjagd wurde er Dritter.

In Sotschi musste Bottas wegen des Einbaus weiterer Motorenteile um fünfzehn Ränge nach hinten und wurde Fünfter. In der Türkei konnte Valtteri endlich mal ungestört fahren und eroberte seinen ersten Saisonsieg. Auf der Rennstrecke Istanbul Park war die Reihe an Lewis Hamilton, einen neuen Motor zu erhalten – zehn Ränge zurück, fünfter Platz.

Zum Erstaunen Vieler erhielt Valtteri auch in Texas einen neuen Motor, also wieder fünf Ränge zurück, am Ende schaute für ihn auf dem Circuit of the Americas ein magerer Platz 7 heraus.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Wir haben leider seit Mitte der Saison Probleme mit der Zuverlässigkeit, die sich ständig wiederholen. Wir verstehen inzwischen besser, was da passiert, aber es bedeutet eben auch, dass wir die Motoren nicht so lange laufen lassen können, wie wir das gerne würden. Und wir können keine Nullrunde riskieren.»

Hat Wolff Bedenken wegen der Triebwerke im Pool von Hamilton? «Ja, natürlich machen wir uns Sorgen. Wir haben in diesem Jahr mehr Schwierigkeiten als in den Jahren zuvor. Es besteht das Risiko, dass wir auch bei Lewis nochmals wechseln müssen. Wir suchen nach der Balance aus Motor behalten und einen Defekt riskieren oder neue Teile einbauen lassen und strafversetzt werden.»



Valtteri Bottas in Texas: «Hoffentlich ist das jetzt endlich vorbei. Die zwei Motoren, die in Russland und in den USA zusätzlich in mein Motorenkontingent gekommen sind, arbeiten zuverlässig, es sind keine Anzeichen von Problemen zu entdecken. Also drückt mir die Daumen, dass ich bis zum Saisonschluss mit diesem Material auskomme.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Heckflügel

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0