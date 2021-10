Jack Aitken: Nach Wirbelbrüchen wieder im Williams

Am 1. August zog sich Williams-Reservist Jack Aitken (26) bei einem Crash beim 24 Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps Brüche an Rückenwirbeln und Schlüsselbein zu. In Abu Dhabi sitzt der Brite im Williams.

Diese Bilder liessen das Schlimmste vermuten: Beim 24 Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps torpedierten Kévin Estre, Davide Rigon und Franck Perera bei Raidillon den verunfallten Wagen von Jack Aitken. Williams-Reservist Aitken, in Belgien mit einem Lamborghini Huracan GT3 im Einsatz, zog sich dabei Brüche an Rückenwirbeln und am Schlüsselbein zu, dazu Prellungen der Lunge.

«Ich hatte in Spa-Francorchamps enormes Glück», sagte Aitken später meinem Kollegen Jonathan Noble von motorsport.com. «Zum Glück habe ich mir den Kopf nicht angeschlagen, was ziemlich erstaunlich ist, wenn man sich die Unfallbilder anschaut. Ich war unmittelbar nach dem Crash ein wenig benommen, aber das war alles.»

Nun ist der Brite mit südkoreanischen Wurzeln so weit genesen, dass er wieder hinters Formel-1-Lenkrad kann: Beim WM-Finale von Abu Dhabi fährt er im ersten freien Training vom 10. Dezember für Williams. Aitken hatte 2020 im Rahmen des Steiermark-GP für den drittältesten Formel-1-Rennstall debütiert; im Dezember 2020 sprang er beim Sakhir-GP für George Russell ein, weil der für den an Corona erkrankten Lewis Hamilton einen Mercedes fuhr. Aitken wurde damals auf dem Bahrain International Circuit im Williams 16.

Was weiss Aitken eigentlich noch vom Crash in Belgien? «Alles passierte rasend schnell. Der Wagen schlug in Eau Rouge quer, ich korrigierte, dann wurde mir klar, dass ich zu stark korrigiert hatte, und dann ging es schon geradeaus in die Pistenbegrenzung.» Der kaputte Lamborghini trudelte auf die Strecke zurück und wurde dort von Perera, Estre und Rigon getroffen.

«Als sich der Staub ein wenig legte, sah ich, dass vom Wagen nicht viel übrig geblieben war. Die Streckenposten waren sehr schnell am Auto. Als ich ihnen sagte, dass ich Schmerzen im Rücken habe, wussten sie genau, wie behutsam sie mich aus dem Wagen bringen mussten. Ich wurde ein wenig schläfrig, und ich weiss noch, wie mich ein Streckenposten fortwährend angebrüllt hat, ich solle gefälligst wach bleiben.»



Am 10. Oktober gab Aitken sein Renncomeback beim GT-Lauf von Barcelona und wurde an der Seite von Konsta Lappalainen und Arthur Rogier Sechster.





