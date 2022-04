Mattia Binotto (Ferrari): «Besser darauf vorbereitet»

Die Formel-1-WM wird in diesem Jahr durch die Weiterentwicklung der neuen Fahrzeuggeneration entschieden. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto ist zuversichtlich, dass sein Team in dieser Hinsicht gut gerüstet ist.

Die Formel-1-Fahrer und auch die Teamverantwortlichen wissen: In dieser Saison ist die Weiterentwicklung des Autos ein noch entscheidenderer Erfolgsfaktor als in den Jahren zuvor. Denn das Entwicklungspotenzial der neuen Fahrzeuggeneration ist gross. Und wer sich gegen den Rest des Feldes durchsetzen will, muss das Rennen um die grössten Entwicklungsschritte für sich entscheiden.

Das ist auch Mattia Binotto bewusst. Der Ferrari-Teamchef sagt: «Es ist für jedes Team eine Herausforderung, im Verlauf der langen Saison das Niveau aufrecht zu erhalten. Unsere Gegner waren in dieser Hinsicht sehr stark, 2017 und 2018 gerieten wir da ins Hintertreffen. Aber seither haben wir vieles verbessert – den Windkanal, die Technologien, die wir einsetzen, die Prozesse und Simulationen.»

«Deshalb sind wir nun gut auf das Entwicklungsrennen vorbereitet, das uns bevorsteht. Natürlich wird die Budgetobergrenze die Entwicklungsrate beeinflussen, wir müssen sicherstellen, dass wir da die richtigen Entscheidungen treffen, denn das kann der entscheidende Faktor beim Kampf um die grössten Fortschritte sein», fügt der Italiener an.

«Wir müssen sicherstellen, dass wir die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, nicht schon in den ersten Rennen verbrauchen. Deshalb erwarten wir auch keine grossen Upgrades für das nächste Rennen in Melbourne», mahnt der Ingenieur.

Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0