Sebastian Vettel: «Hatten es schon im Winter im Kopf»

Sebastian Vettel zog nach dem ersten Tag in der B-Version des Aston Martin eine positive Zwischenbilanz. Der Heppenheimer sprach auch über die Ähnlichkeiten mit dem Red Bull Racing-Renner, die für Diskussionen sorgen.

Für Sebastian Vettel endete der Trainingsfreitag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya erfreulich. Der vierfache Champion landete auf dem achten Platz der FP2-Zeitenliste. Von der Tagesbestzeit von Ferrari-Star Charles Leclerc trennte ihn am Ende eine knappe Sekunde. Der Heppenheimer erklärte nach getaner Arbeit: «Das Auto ist noch ein bisschen schwer einzuschätzen, weil es sehr heiss ist, tut sin jeder schwer, es zu spüren.»

«Aber für uns war es ein guter Tag, denn das Auto ist praktisch neu und mit so vielen neuen Teilen ist es wichtig, viele Runden zu drehen», ergänzte Vettel, der es 51 Mal um den spanischen Rundkurs schaffte. «Was den ersten Eindruck angeht, ich glaube, es ist auf jeden Fall interessant und sicherlich kein Schritt zurück. aber weil die Bedingungen nicht ganz transparent sind, ist es schwer zu vergleichen. Da so viel neu ist, glaube ich, dass wir mit dem ersten Tag ganz zufrieden sind.»

Dass die Wetterprognose auch für die kommenden Tage hohe Temperaturen und keinen Regen voraussagt, ist für den 34-Jährigen ein Grund zur Freude: «Es ist schon sehr warm und ich hoffe, dass es auch am Sonntag entsprechend heiss wird, das sollte es ja auch. So können wir mit der Strategie und vielleicht über die Reifen den Unterschied machen. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir am hinteren Ende des Feldes landen und uns schwer tun. Doch es sieht bisher soweit ich es gesehen habe, gut aus.»

Natürlich wurde Vettel auch auf die Tatsache angesprochen, dass sein Auto grosse Ähnlichkeiten mit dem Red Bull Racing-Renner von Max Verstappen aufweist. «Ich glaube, es gibt immer Ähnlichkeiten zwischen den Autos. Wir haben uns von Anfang an auch die Möglichkeit offen gehalten, das Auto im Verlauf des Jahres auch anders zu gestalten. Wir hatten schon im Winter beide Konzepte im Kopf, sonst kann man das ja auch gar nicht machen. Es ist ja nicht so, dass der Mercedes plötzlich so aussieht, wie unser Auto. Das ist von der ganzen Infrastruktur am Auto unmöglich bei denen, denke ich. Aber bei uns ist das anders, denn dieses Türchen haben wir uns offen gehalten, weil es eben nicht ganz klar war.»

2. Training, Barcelona

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,670 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,787

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,874

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,990

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,006

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,203

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,632

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,703

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,745

10. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,757

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,917

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,013

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,249

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,285

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,385

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,828

17. Guanyo Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,866

18. Alex Albon (T), Williams, 1:22,319

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,197

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,388

1. Training, Barcelona

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,828 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,907

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,164

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,590

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,768

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,811

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,279

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,422

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,737

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,814

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21,891

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,920

13. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:21,975

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,089

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:22,146

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:22,164

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:22,614

18. Nyck de Vries (NL), Williams, 1:22,920

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,011

20. Juri Vips (EST), Red Bull Racing, 1:24,138