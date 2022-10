Live-Ticker Suzuka-Quali: Max Verstappen oder Ferrari

Abschlusstraining zum Grossen Preis von Japan auf dem Suzuka Circuit: Die Karten sind nach viel Regen am Freitag und trockener Bahn am Samstagmorgen frisch gemischt. Wer schnappt sich die Pole-Position?

Es ist ein Wochenende voller Fragezeichen, bei der Rückkehr der Formel 1 nach drei Jahren Pandemie-Zwangspause in Suzuka: Am Freitag fanden beide Trainings auf nasser Bahn statt, am Samstag hingegen war es im dritten Training trocken. Die Fragen werden nun sein: Wer konnte seine Abstimmung so verfeinern, dass er ein Wörtchen um die Pole mitreden kann? Wer geht Kompromisse ein beim Set-up, weil es am Sonntag erneut regnen könnte? Wer erobert die Pole-Position zum 36. Grossen Preis von Japan?

Wir versuchen, möglichst vielen dieser Fragen in unserem beliebten Live-Ticker nachzugehen. Begleiten Sie uns virtuell nach Japan, wo sich im dritten Training der Eindruck gebildet hat – Max Verstappen oder ein Ferrari-Fahrer wird sich wohl die Pole schnappen.