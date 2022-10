Nyck de Vries bei AlphaTauri: Formel-1-Traum erfüllt

Nach seinem starken GP-Debüt in Monza darf sich Nyck de Vries über seinen ersten Formel-1-Vertrag als Stammfahrer freuen. Der Niederländer ersetzt bei AlphaTauri Pierre Gasly, der zu Alpine wechselt.

Das war zu erwarten: Der bisherige Mercedes-Ersatzfahrer Nyck de Vries wird im nächsten Jahr für das AlphaTauri-Team in der Formel 1 antreten. Der 27-jährige Niederländer, der in Monza für den erkrankten Williams-Piloten Alex Albon eingesprungen ist und seine ersten WM-Punkte eingefahren hat, wird an der Seite von Yuki Tsunoda für den Rennstall aus Faenza in der Startaufstellung stehen und den Platz von Pierre Gasly einnehmen, der seinerseits zu Alpine wechselt.

«Ich freue mich sehr, 2023 für die Scuderia AlphaTauri zu fahren», sagt der Formel-E-Champion der Saison 2020/21, der sich 2019 auch den Formel-2-Titel sicherte. «Und ich möchte sowohl Red Bull als auch dem Team dafür danken, dass sie mir die Möglichkeit geben, in der Formel 1 zu fahren. Nach der Formel 2 habe ich einen etwas anderen Weg im Motorsport eingeschlagen, aber die Formel 1 war immer mein Traum und ich bin dankbar, dass ich ihn mir erfüllen kann.»

«Ich hatte in diesem Jahr viele Gelegenheiten, das Auto 2022 kennenzulernen», erklärt de Vries, der in diesem Jahr für Mercedes, Williams und Aston Martin Einsätze im ersten Training bestritten hat. «Ich denke, das hat mich in eine grossartige Position für die kommende Saison gebracht, und ich hoffe, dass mir das geholfen hat, mich auf das, was auf mich zukommt, vorzubereiten.»

«Da ich die meiste Zeit meiner Jugend in Italien verbracht habe, um Kartsport zu betreiben, habe ich mich dort immer zu Hause gefühlt. Daher ist es für mich grossartig, zu einem italienischen Team zu kommen, das eine Familie ist. Ich freue mich bereits darauf, alle kennenzulernen.»

2. Training, Japan

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,935 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,170

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,786

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:42,834

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,187

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,204

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,533

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,733

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,884

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,525

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,709

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:44,962

13. Alex Albon (T), Williams, 1:45,039

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:45,257

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:45,261

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:45,885

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:46,030

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,776

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:47,491

Nicht im Einsatz: Mick Schumacher (D), Haas





1. Training, Japan

01. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,248 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,563

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,634

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,022

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,258

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,362

07. Mick Schumacher (D), Haas, 1:43,761

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,889

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,969

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,234

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,429

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,486

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,558

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,570

15. Alex Albon (T), Williams, 1:44,791

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,878

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,424

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,103

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,192

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:48,090