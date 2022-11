Charles Leclerc (Ferrari): «Schlechter geht’s nicht»

Ferrari ist in Mexiko ohne gross aufzufallen auf den Rängen 5 (Carlos Sainz) und 6 (Charles Leclerc) ins Ziel gekommen. Der fünffache GP-Sieger erinnert sich nicht gerne an das schwierige Rennen.

In der dünnen Luft von Mexiko verdünnisierte sich die Konkurrenzfähigkeit von Ferrari: Der berühmteste Rennstall der Welt erzielte die Plätze 5 und 6 (der Madrilene Sainz vor dem Monegassen Leclerc), und der Hauptgrund an der diskreten Vorstellung der Roten lag an gedrosselter Leistung. Offenbar kommt der eher kleine Turbolader mit der Mehrarbeit auf der 2245 Metern über Höhe nicht so gut klar.

Der gegenwärtige WM-Dritte Leclerc sagt über den vergangenen Grand Prix: «Ich kann mir kaum vorstellen, dass es hier in Brasilien noch schlechter laufen wird als in Mexiko.»

Der fünffache GP-Sieger, dessen letzter Sieg auf den Tag genau vier Monate zurückliegt (10. Juli beim Österreich-GP) bestätigt: «Wir hatten Probleme mit dem Antrieb aufgrund der extremen Höhenlage. Dazu war die Fahrzeugbalance ungenügend. Diese Kombination führte zu verminderter Konkurrenzfähigkeit.»

«Wir haben es in Mexiko nicht geschafft, den Wagen ins beste Arbeitsfenster zu bekommen. Aber ich glaube fest daran, dass es hier in Interlagos besser laufen wird.»

Der 25-Jährige liegt in der WM nur fünf Punkte hinter dem zweitplatzierten Sergio Pérez, aber Leclerc sagt: «WM-Rang 2 ist nicht meine Priorität. Wenn es uns gelingt, in Brasilien und Abu Dhabi alles richtig zu machen, wird ohnehin dieses Ergebnis herauskommen. Aber wichtiger ist es mir, dass wir uns im Hinblick auf 2023 verbessern. Gewiss, ein zweiter Schlussrang ist schöner als ein dritter. Aber im Zentrum unserer Arbeit steht, uns so aufzustellen, dass wir in der kommenden Saison Max und Red Bull Racing über die ganze Saison herausfordern können.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8