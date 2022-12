Adrian Newey: «Das war ziemlich deprimierend»

Das Red Bull Racing Team musste in den ersten Jahren der Hybrid-Ära viele bittere Pillen schlucken. Was der Rennstall aus Milton Keynes dabei gelernt hat, verraten Adrian Newey und Christian Horner.

Mit der Einführung des 1,6-Liter-Turbo-Hybrid-Motors brach in der Formel 1 auch eine Ära der Mercedes-Dominanz an. Das Werksteam der Sternmarke konnte acht Mal in Folge die Konstrukteurswertung für sich entscheiden, sieben Mal holte auch ein Silberpfeil-Pilot die WM-Krone in der Fahrer-Wertung.

2016 triumphierte Nico Rosberg, in den übrigen Jahren bis und mit 2020 war Lewis Hamilton der Gesamtsieger. Für die Gegner der Mercedes-Piloten war es keine einfache, aber eine lehrreiche Zeit, wie Adrian Newey und Christian Horner vom Red Bull Racing Team in einem Interview bestätigen, das ab 21. Dezember auf «Red Bull TV» zu sehen ist.

Auf die Frage, was sie in der Zeit der Mercedes-Dominanz gelernt haben, erklärt etwa Konstrukteur Newey: «Einen anständigen Motor zu haben. Wir sind in die Hybrid-Ära eingetreten, und Renault hat es falsch gemacht. Das war ziemlich deprimierend, weil man erkannt hat, dass man in absehbarer Zeit, wenn man einen spektakulären Job macht, vielleicht den einen oder anderen Sieg einfährt, aber niemals einen WM-Titel gewinnen wird.»

«Ich denke, eine der Stärken des Teams ist, dass wir an die Arbeit gingen und diese Zeit überstanden haben. So dass wir in der Lage waren, zu reagieren, als wir durch die Partnerschaft mit Honda wieder eine gute Antriebseinheit hatten», fügt der 63-jährige Brite an.

Und Horner ergänzt: «Das Wichtigste war, das Team zusammenzuhalten und uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wir kontrollieren konnten. Wir hatten in dieser Zeit eine grosse Loyalität. Honda teilte dieselbe Leidenschaft, wir gingen das Risiko ein, und wir konnten dann wirklich damit beginnen, die Grundlagen für einen WM-Erfolg zu schaffen.»

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8