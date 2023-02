Verstappen wie Senna? Das sagt der Formel-1-Champion

Wer ist der beste Formel-1-Fahrer der Geschichte? Ayrton Senna? Michael Schumacher? Lewis Hamilton? Und wo reiht sich Max Verstappen ein? Das sagt der Niederländer zu der Debatte.

Die Zahlen sind beeindruckend. Zwei WM-Titel hat Max Verstappen mit seinen 25 Jahren bereits eingefahren, mit seinen 35 Rennsiegen ist er bereits auf Platz sechs in der Historie der Formel 1. Damit wird er 2023 Ayrton Senna angreifen, der bei 41 Erfolgen steht. Ist er dann automatisch auch «besser» als der unvergessene Brasilianer?

Die Diskussion, wer der beste Fahrer in der Geschichte der Formel 1 ist, wird seit Jahrzehnten leidenschaftlich geführt, und jeder bringt seine eigene Meinung und Argumente ein. Michael Schumacher? Lewis Hamilton? Ayrton Senna? Juan Manuel Fangio? Und wo findet sich in der Rangliste der aktuelle Champion Max Verstappen?

Funfact: Verstappen führt diese Diskussionen gar nicht erst. «Ich habe schon jetzt mehr erreicht, als ich mir je erträumen konnte. Ich denke nicht wirklich darüber nach, wo ich in Bezug auf Titel oder Siege zwischen all den Größten aller Zeiten unseres Sports stehe», sagte Verstappen bei Racer.

Er sei nie wirklich ein Typ gewesen, der Statistiken besonders möge, sagte Verstappen: «Ich will immer aus einem Rennwochenende herauskommen und sagen können, dass ich alles gegeben habe, denn dann bin ich glücklich», so Verstappen.

Auch wenn er kein großer Fan von Statistiken ist, wird er sie in den kommenden Jahren weiter prägen. «Ich weiß natürlich, dass ich einen Vertrag bis 2028 habe, also möchte ich versuchen, mit diesem Team mehr zu gewinnen - mehr Rennen und möglicherweise auch Titel», sagte Verstappen.

Der Red-Bull-Racing-Pilot weiter: «Und wenn ich dann, wenn ich mit dem Rennfahren aufhöre, auf meine Jahre in der Formel 1 zurückblicken und auf die Frage 'Habe ich wirklich alles herausgeholt?' zu mir 'Ja' sagen kann, dann bin ich glücklich», so Verstappen.

Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format