Max Verstappen, Red Bull Racing: «Das war ein Schock»

​Pole-Position für Max Verstappen zum WM-Auftakt auf dem Bahrain International Circuit. Der 25-jährige Niederländer ist baff: «Das hätte ich nicht erwartet, denn was am Freitag passierte, war ein Schock.»

Das war ein Auftakt nach Mass für Red Bull Racing: Der zweifache Formel-1-Champion Max Verstappen hat im ersten Abschlusstraining der Formel-1-Saison 2023 den besten Startplatz erobert, es ist seine 21. Pole-Position in der Königsklasse, die zweite auf dem Bahrain International Circuit nach 2021, die zweite in Folge nach dem WM-Finale von Abu Dhabi 2022.

Dazu hat der Mexikaner Sergio Pérez den Wagen in die erste Startreihe gestellt. Erstmals hat RBR hier in Bahrain beide Autos in der ersten Startreihe, es ist die 82. Pole von Red Bull Racing.

Der 35-fache GP-Sieger Verstappen sagt aber nach seiner grandiosen Darbietung: «Als ich mich am Freitag in den Wagen setzte, war das ein Schock. Wir fahren hier mit dem gleichen Fahrzeug wie beim Test, aber das fühlte sich wie ein ganz anderes Auto an. Umso glücklicher bin ich über diese Pole, auch wenn der Wagen noch immer nicht perfekt liegt.»

«Wir werden analysieren müssen, wie sich eine so gute Balance wie beim Test quasi in Luft auflösen konnte. Es ist unüblich, dass wir in einem Training so radikale Änderungen machen müssen, in der Qualifikation lag der Wagen am besten.»



«Generell sind wir im Renntrimm besser als in der Qualifikation, das macht Hoffnung fürs Rennen. Und ich bin stolz auf meine Mannschaft, dass wir nach einem ganz schwierigen Beginn des Wochenendes am Freitag die Kurve kriegen und diese Pole erringen konnten. Aber wir werden ergründen müssen, was vom Test bis zum Rennwochenende passiert ist.»





Qualifying, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,708 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,846

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,000

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.154

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,336

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,340

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,384

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,836

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,984

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, ohne Zeit

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,381

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,443

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,473

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,510

15. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,652

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,892

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,101

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,121

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,181