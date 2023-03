Mercedes: Im Rennen besser als im Qualifying?

Mercedes-Pilot George Russell erklärte nach dem 2. Training in Bahrain, dass sich sein Auto besser anfühlt als in der Vorwoche. «Aber das bedeutet nicht immer, dass es auch schneller ist», mahnt er gleichzeitig.

In beiden freien Bahrain-Trainings am Freitag war George Russell der langsamere der beiden Mercedes-Piloten. Im ersten Training belegte er mit 49 Tausendstelsekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen Lewis Hamilton den elften Platz auf der Zeitenliste. In der zweiten Session schrumpfe zwar sein Rücksand auf die Spitze, die Lücke zu Hamilton, der die achtschnellste Runde drehte, wurde aber grösser. Russell musste sich mit dem 13. Platz begnügen.

Danach erklärte der 25-Jährige: «Wir konnten den Trend erkennen, dass unser Tempo im Rennen besser ist als auf einer schnellen Runde. Das müsse4n wir noch anschauen. Wir haben einige grössere Änderungen vorgenommen seit den Testfahrten in der vergangenen Woche, wir sind jetzt mit der Abstimmung in einem anderen Arbeitsfenster.»

«Das Auto fühlt sich etwas besser an, aber das bedeutet nicht immer, dass es auch schneller ist», mahnte Russell daraufhin. Und mit Blick auf die Konkurrenz erklärte er: «Ein paar der anderen Teams waren heute sehr stark, Aston Martin hat ganz klar einen guten Job gemacht in diesem Winter, sie könnten für eine Überraschung sorgen.»

Der Brite ergänzte nochmals mit Nachdruck: «Es ist schwer zu sagen, ob wir unsere Erwartungen übertroffen haben oder nicht. Sicher ist, dass wir weiter oben in der Zeitenliste stehen wollen. Dazu müssen wir aber mehr Abtrieb und Rundenzeit finden.»

Der leitende Mercedes-Streckeningenieur Andrew Shovlin bestätigt: «Für die zweite Session haben wir einige Änderungen vorgenommen, und die kühleren Bedingungen schienen sich positiv auf das Gefühl und die Balance auszuwirken, aber uns fehlt es immer noch an Tempo. Im Longrun waren wir besser als auf einer schnellen Runde und es liegt noch Arbeit vor uns. Aber wir haben einige Ideen, die wir bis zum Qualifying analysieren werden.»

2. Training, Bahrain

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,907 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,076

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,078

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,367

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,376

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,450

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,475

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,543

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,570

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,586

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,608

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,793

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,882

14. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,956

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,024

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,110

17. Alex Albon (T), Williams, 1:32,440

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,525

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,605

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,749





1. Training, Bahrain

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,758 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,196

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,375

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,165

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,257

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,298

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,402

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,575

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:34,689

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,917

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,966

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,997

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,015

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:35,043

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,105

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:35,402

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,455

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:35,749

19. Alex Albon (T), Williams, 1:36,108

20. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,072