Charles Leclerc (Ferrari): Bahrain-Ausfallgrund klar

​Der Monegasse Charles Leclerc ist beim Grossen Preis von Bahrain leer ausgegangen – Ausfall des Motors. Angeblich ist der Grund für die Nullrunde beim WM-Auftakt bereits gefunden worden.

«Oh, nein – nein, nein, nein, nein.» Charles Leclerc stöhnte im Grand Prix von Bahrain auf, als er merkte, dass er schlagartig keine Motorleistung mehr hatte. Der fünffache GP-Sieger musste seinen Ferrari beim WM-Auftakt in Runde 40 zur Seite stellen.

Nun scheint der Grund für den Ausfall des WM-Zweiten von 2022 gefunden zu sein, wie mein Kollege Franco Nugnes von der italienischen motorsport.com als Erster berichtet hat: Angeblich handelte es sich um einen Fehler in der Steuereinheit des Motors.

Und es gibt Hoffnung für Leclerc: Der Motor selber scheint keinen Schaden genommen zu haben und kann am Wochenende des kommenden Grossen Preises von Saudi-Arabien (19. März) wieder eingesetzt werden.

Dennoch haben Motorenchef Enrico Gualtieri und seine Kollegen Sorgen. Denn es handelte sich um die zweite Steuereinheit, die Ferrari auf die Bahn brachte: Die erste musste am Sonntagmorgen ausgetauscht werden, ebenso wie die Batterie.

Die Probleme sollen auf Probleme mit Vibrationen und Hitze im Ferrari-Chassis zurückgehen. Das wird von Ferrari jedoch nicht bestätigt.



Unklar ist derzeit, in welchem Zustand sich die beiden Steuereinheiten befinden.



Zur Erinnerung – dies sind die erlaubten Motoren-Elemente für die Saison 2023:



Verbrennungsmotor: 3

Generator am Turbolader (MGU-H): 3

Generator für kinetische Energie (MGU-K): 3

Turbolader: 3

Batterie: 2

Elektronische Steuereinheit: 2

Auspuffanlagen: 8



Wenn im Wagen eines Fahrers mehr Teile eingebaut werden müssen, dann droht eine Strafe von zehn Rängen zurück beim ersten Fall (also etwa für eine dritte Steuereinheit), von fünf Rängen zurück in jedem weiteren Fall (eine vierte Steuereinheit und so fort).





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden



WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0