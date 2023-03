Danner zu Alonso-Strafe: Stewards wie die Deppen

Im Rahmen der TV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» sprach der deutsche Formel 1-Experte Christian Danner auch über die Verwirrung um die Strafe für Aston-Martin-Routinier Fernando Alonso.

In der TV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» auf ServusTV wurde auch über den Formel-1-Grand Prix in Saudi-Arabien gesprochen.

Als Gast war dafür der deutsche Ex-Formel 1-Pilot Christian Danner (64) in Salzburg zu Gast. Danner nahm bei dieser Gelegenheit auch zu Aston-Martin-Star Fernando Alonso (41) Stellung.

Zum Prozedere nach dem Startfehler des Spaniers stellte Danner klar fest: «Am Start war es ein klassischer Fehler, er war viel zu weit links raus. Es war das gleiche wie bei Ocon vor zwei Wochen in Bahrain - auch Ocon hat dafür fünf Sekunden bekommen.»

Und weiter: «Dass Fernando dann sagt, ich fahre das heraus, ist meiner Meinung nach gespielt. Jeder Fehler hat meiner Meinung nach einen Folgefehler.» Zum Boxenstopp inklusive der Strafabwicklung hält der Münchner fest: «Die fünf Sekunden hat man brav eingehalten. Aber dann kam der hintere Wagenheber mit dem Auto in Berührung.»

«Jetzt kannst du sagen, ich habe den Wagenheber nur ein wenig hingeschoben. Die Strafe ist aber immer die gleiche, es gibt zehn Sekunden. Das ist aber eine relativ geringe Strafe.» Danner erinnert sich: «Vor einigen Jahren gab es eine Durchfahrtsstrafe durch die Boxengasse, da verlierst du 30 Sekunden - das kannst du dann nicht so leicht aufholen.»

Zu den verschiedenen Regelauslegungen und der zwischenzeitlichen Strafe von Alonso, durch die der Spanier seinen Podiumsplatz verlor, erläutert Danner: «Ein Formel-1-Rennen geht ja weiter. Es gibt in Genf ein Panel, die das beobachten. Die haben gesagt, alles ok. Dann hat aber bei Mercedes wer gesagt, da war jemand am Auto mit dem Wagenheber. Danach war aber auch die Siegerehrung schon vorbei.»

Danner weiß: «Dann ging das Desaster weiter. Denn dann kam Aston Martin und hat gesagt, 'das haben wir schon besprochen.' Die Stewards waren wie die Deppen, weil sie dieses Protokoll nicht übermittelt bekommen haben.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0