Desaster-Start: McLaren zieht personelle Konsequenzen

McLaren blickt auf einen verpatzten Saisonstart in der Formel 1, weshalb der Traditionsrennstall jetzt personelle Konsequenzen zieht. Das Technik-Team wird neu aufgestellt.

Null Punkte aus zwei Rennen: McLaren hat sich den Start in die neue Formel-1-Saison fraglos anders vorgestellt. Doch der Traditionsrennstall steckt in der sportlichen Krise. Um dort herauszukommen, sind jetzt personelle Konsequenzen getroffen worden.

So muss zum Beispiel Technikchef James Key das Team mit sofortiger Wirkung verlassen. Stattdessen soll in Zukunft ein neues technisches Führungsteam McLaren wieder in die Spur bringen. Denn das Konzept für die aktuelle Saison funktioniert nicht, nach Platz fünf im Vorjahr ist McLaren aktuell wenig konkurrenzfähig, um wieder in Podiumsnähe mitzumischen.

Für die Aerodynamik ist künftig Peter Prodromou verantwortlich, Neil Houldey steigt intern zum Leiter für Engineering und Design auf und 2024 kommt der frühere Ferrari-Ingenieur David Sanchez als Verantwortlicher für das Fahrzeugkonzept. Prodromou arbeitet seit 2014 für McLaren, Houldey seit 2006. Key hatte seit 2019 für McLaren gearbeitet.

McLaren-Boss Zak Brown lässt durchblicken, wie unzufrieden er mit dem Status Quo ist. «Mir ist schon seit einiger Zeit klar, dass unsere technische Entwicklung nicht schnell genug voranschreitet, um unserem Anspruch gerecht zu werden, an die Spitze der Startaufstellung zurückzukehren», sagte er.

Er freue sich, dass man nach einer umfassenden Überprüfung mit Teamchef Andrea Stella nun in der Lage sei, die Umstrukturierung vorzunehmen, die erforderlich seien, um die Situation zu ändern, so Brown.

«Diese strategischen Veränderungen sichern den langfristigen Erfolg des Teams und sind notwendig, damit McLaren wieder auf die Siegerstraße zurückkehrt. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um unsere Mitarbeiter und unsere Infrastruktur in Ordnung zu bringen», sagte er.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0