Red Bull Racing dominiert: Das sagt die Konkurrenz 23.03.2023 - 19:41 Von Andreas Reiners

© LAT Toto Wolff

Es kam schon oft vor, dass Teams in der Formel 1 über Jahre dominiert haben. Aktuell ist Red Bull Racing das Maß der Dinge in der Königsklasse. Was sagt die Konkurrenz zu der Situation?