Fred Vasseur (Ferrari): «Wir müssen Ruhe bewahren»

​Zwei Rennen, kein Sieg, und schon steht Ferrari mit dem Rücken zur Wand. Dem neuen Ferrari-Teamchef Fred Vasseur weht rauer Wind entgegen. Der Franzose versucht, die Wogen zu glätten.

Ferrari ist 2023 noch ohne Sieg, um genau zu sein, ist Ferrari ohne Podestplatz. Dabei hatten einige Italiener bei der Präsentation des neuen Rennwagens vollmundig vom WM-Titel gesprochen. Der scheint in weite Ferne gerückt zu sein.

Der Franzose Fred Vasseur lernt – früher als ihm lieb ist – die schwere See kennen, in welcher ein Teamchef von Ferrari die Hand fest am Ruder behalten muss. Der frühere Steuermann von Alfa Romeo sagt auf der firmeneigenen Webpage: «Wir müssen jetzt die Ruhe bewahren, es ist ja nicht so, dass alles schlecht ist.»

«Das sind Momente, in welchen wir als Mannschaft am gleichen Tau ziehen müssen, wie wir unsere Lage verbessern können. In Saudi-Arabien haben wir gemessen an Bahrain Fortschritte erzielt. Beim rohen Speed, also auf eine schnelle Runde, haben wir uns vor Aston Martin und Mercedes geschoben, Red Bull Racing liegt voraus, aber auch die lassen sich einholen.»

«Was unsere Leistungsfähigkeit im Rennen angeht, so konzentrieren wir uns derzeit darauf herauszufinden, wieso wir in Dschidda aus dem harten Reifen so wenig herausholen konnten.»

«Es bringt nichts, auf andere zu schauen, wir müssen uns ganz auf die eigenen Aufgaben konzentieren. Wir müssen im Detail verstehen, was unsere Schwächen sind und die dann gezielt angehen.»



«Wir werden schon in Australien Verbesserungen am Wagen haben. Das wird helfen, aber noch wichtiger ist, alles aus unserem Potenzial zu holen, und das haben wir bislang nicht geschafft.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0