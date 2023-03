Valtteri Bottas schwach wie nie: Alfa Romeo klärt auf 25.03.2023 - 14:19 Von Mathias Brunner

© LAT Valtteri Bottas (Alfa Romeo) vor Alexander Albon (Williams)

​Valtteri Bottas ist einer der erfolgreichsten Piloten im Formel-1-Feld. Aber in Saudi-Arabien fuhr der 33-jährige Finne herum wie ein Anfänger. Nun erklärt Alfa Romeo, was in Dschidda schiefgelaufen ist.