Timo Glock über Nico Hülkenberg: Frage der Zeit

​Formel-1-Routinier Nico Hülkenberg (35) ist bei den ersten WM-Läufen in Bahrain und Saudi-Arabien aus den Top-Ten gestartet. Aber Punkte gab es noch keine. Sky-GP-Experte Timo Glock schätzt die Lage ein.

Haas-Fahrer Nico Hülkenberg hatte es vor dem Bahrain-GP so gesagt: «Wenn du aus den Top-Ten losfahren kannst, dann willst du im Rennen natürlich auch Punkte einfahren.» Das hat bislang nicht geklappt.

In Bahrain wurde schon kurz nach dem Start der Frontflügel in Mitleidenschaft gezogen, nach einer leichten Berührung von Nicos Haas-Rennwagen mit dem Alpine-Fahrzeug von Esteban Ocon. Danach verwandelte der Emmericher den Grand Prix in eine Testfahrt, um möglichst viel über seinen neuen Dienstwagen zu lernen.

Auf dem schnellen Strassenkurs von Dschidda erzielte Nico in der Qualifikation die elftbeste Zeit, daraus wurde wegen der Strafversetzung von Charles Leclerc Startplatz 10. Im zweiten Saisonlauf, dem 183. Formel-1-Rennen von Hülkenberg, schaute Rang 12 heraus, sein Haas-Stallgefährte Kevin Magnussen knöpfte kurz vor Schluss dem Japaner Yuki Tsunoda Rang 10 ab – der erste Saisonpunkt der US-Amerikaner!

Sky-GP-Experte Timo Glock sagt: «Nico wurde auf dem Jeddah Corniche Circuit vom Teamkollegen Kevin Magnussen geschlagen. Es hat Hülkenber aber nicht viel gefehlt für Punkte. Für ihn war es wieder wichtig, dass er das Rennen durchfahren konnte. Ich bin mir ganz sicher – er hat wieder viel Erfahrung mitgenommen.»



«Es wird spannend sein zu sehen, wie sich Nico in den kommenden Rennen schlagen kann. Ganz offenbar ist der Haas-Renner schnell genug, um in die Top-Ten zu gelangen. Daher ist es für mich nur eine Frage der Zeit, bis dies auch Nico gelingen wird.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0





Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0