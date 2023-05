Skandal in Baku: Ocon fassungslos über FIA-Fehler

​Die Formel 1 ist in Baku einer Katastrophe entgangen: Esteban Ocon kam kurz vor Schluss des Rennens zum Reifenwechsel an die Box, da war die Einfahrt voller Menschen, die sich zur Siegesfeier bereit machten.

Das hätte sehr hässlich enden können: Erst kurz vor dem Fallen der Zielflagge im Grossen Preis von Aserbaidschan kam Alpine-Fahrer Esteban Ocon für seinen Pflichtstopp an der Box. Bei der Anfahrt zur Boxengasse traute der Franzose seinen Augen kaum – da standen Dutzende von Menschen im Weg, die meisten von ihnen Fotografen, welche vom Veranstalter in jenen Bereich gelassen wurden, in welchen später die ersten Drei des Rennens ihre Autos stellten.

Der Einlass ist normal, was nicht üblich ist, dass ein Fahrer so spät noch an die Box kommt, und die FIA war auf solch einen Fall offenbar überhaupt nicht vorbereitet.

«So etwas will kein Rennfahrer sehen», sagte der fassungslose Ocon. «Ich verstehe nicht, wie eine Siegerzeremonie vorbereitet werden kann, während das Rennen noch läuft. Die Rennleitung wusste doch, dass ich noch hereinkommen würde.»

Ocon weiter: «Die Anfahrt zur Box ist mit einer Schikane versehen. Ich sah also erst spät die Menschen. Es war verrückt, eine Wand von Leuten. Das hätte einen schlimmen Unfall geben können. Das muss unbedingt thematisiert werden. Die FIA muss handeln.»

«Nicht auszudenken, was geschehen wäre, hätten etwas meine Bremsen nicht richtig funktioniert. Die Lösung ist ganz einfach – erst wenn die Zielflagge gefallen und klar ist, dass kein Fahrer mehr die Box ansteuert, erst dann sollten die Leute in diesen Bereich gelassen werden.»



Den Fotografen ist kein Vorwurf zu machen: Die meisten von ihnen wussten nicht, dass noch ein Fahrer an die Box kommen würde.



Der Ablauf vor Schluss des Rennens läuft gemäss eines von der FIA exakt vorgegebenen Schemas ab. Die Rennkommissare Nish Shetty (Singapur), Enrique Bernoldi (Brasilien), Mathieu Remmerie (Belgien) und Danil Solomin (Aserbaidschan) zitierten jene FIA-Offiziellen zu sich, welche für die Abwicklungs des Zielprozederes zuständig sind.



Kurios: Die FIA ermittelte also gegen die FIA.



Die Rennkommissare danach: «Wir halten fest, dass es nicht unüblich ist, Personen kurz vor Ende des Grand Prix in die Boxengasse zu lassen, um sich im Parc fermé-Bereich auf die Podiumszeremonie vorzubereiten. Allerdings wurde dabei übersehen, dass Ocon seinen Pflichtreifenstopp noch nicht absolviert hatte, was zu einer sehr gefährlichen Situation für alle Menschen führte, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Boxengasse befanden.»



«Wir erachten es als glücklich, dass dieser Vorfall keine gravierenden Folgen hatte. Wir betonen, dass eine sichere und ordnungsgemässe Veranstaltung immer an erster Stelle kommt. Dies wird vom FIA-Team anerkannt. Wir sind mit den FIA-Vertretern die einschlägigen Verfahren und Protokolle durchgegangen und haben dazu aufgefordert, unverzüglich alle Schritte einzuleiten, damit sich eine solche Situation nicht wiederholen kann.»

«Die FIA-Vertreter drückten ihr Bedauern aus über diesen Vorfall, und sie haben uns versichert, dass alle notwendigen Massnahmen vor der nächsten Veranstaltung in Miami umgesetzt werden.»



Von einer Strafe wurde abgesehen.





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1