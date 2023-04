Helmut Marko: «Das ist alarmierend für uns»

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko durfte sich nach dem Baku-GP über die Plätze 1 und 2 von Sergio Pérez und Max Verstappen freuen. Ganz ohne Sorgen verlässt das Red Bull Racing Team Aserbaidschan aber nicht.

Mit den ersten beiden Positionen haben die Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez und Max Verstappen im Baku-GP das gewünschte Ergebnis erzielt. Entsprechend zufrieden war Red Bull-Motorsportberater Helmut Mark, als er vor die «ORF»-Kamera trat. «Wir sind hochzufrieden», erklärte der Doktor, betonte aber auch gleich: «Max hatte Pech mit dem Safety-Car und musste bis zum Schluss rumprobieren, um mit dem Auto das Optimum herauszuholen. Am Ende konnte er das Tempo von Sergio dann mitgehen.»

Über den Sieger sagte der Grazer: «Grosses Kompliment an ihn, er war von Anfang an schnell, machte keinerlei Fehler und hat ein optimales Rennen gezeigt.» Gleichzeitig betonte er aber auch: «In den letzten acht oder sechs Runden sind Charles Leclerc und Fernando Alonso die gleichen Rundenzeiten wie wir gefahren. Das ist alarmierend für uns. Zwischendurch waren waren wir ja eine Sekunde schneller als der Rest. Aber das zeigt, dass wir noch viel und hart arbeiten müssen, damit wir sicher sein können, dass am Schluss nichts passiert.»

Auf Nachfrage beteuerte Marko, dass sich seine Schützlinge auch in den letzten Runden nicht zurückhielten: «Sergio hat kurz angefragt, ob er Tempo rausnehmen kann, das hätte Max auch müssen, wir haben nein gesagt. Und man hat ja gesehen, die zwei anderen haben um die schnellste Runde gekämpft. Aber wenn dann der Russell mit neuen, weichen Reifen kommt, hast du natürlich keine Chance. Aber wir haben sie voll fahren lassen und der Speed in den letzten Runden war der, den wir hatten.»

Auch für den teaminternen Zweikampf gab es keine Vorgaben vom Team, verriet Marko: «Nein, Verstappen hat in der achten Kurve drei Zehntel verloren, wenn ich mich recht entsinne. Erst am Schluss war er mit dem Auto zufrieden und auch schnell. Aber er ist nicht an Sergio herangekommen.»

Dass seine Schützlinge in der WM-Tabelle zwar nahe beieinander liegen, aber einen grossen Vorsprung auf den Rest des Feldes haben, kommentierte der 80-Jährige folgendermassen: «Wir sind in einer glücklichen Situation, denn Alonso, Leclerc und die beiden Mercedes-Piloten kämpfen um den dritten Platz. Da gibt es ein ewiges Hin und Her und dadurch ist unser Vorsprung recht gut. Aber es sind noch 19 Rennen zu fahren und wir denken nicht an eine Teamorder. Unsere beiden Fahrer sind top, und sie haben ihre Stärken – Sergio auf Stadtkursen und Max auf konventionellen Pisten.»

«Wir haben voriges Jahr in Miami gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere, hatte Sergio zum Schluss ein Motorproblem, dadurch hatte er nicht die volle Power und konnte Sainz nicht attackieren. Wir fahren wieder mit dem Bewusstsein, dass wir ein Paket haben, mit dem wir vorne mitfahren können. Aber es muss alles passen, vor allem auch auch im Qualifying, weil du nicht immer so schön überholen kannst wie hier. Wir müssen schauen, dass wir das Ferrari-Tempo im Qualifying irgendwie erreichen», ergänzte Marko mit Blick auf das nächste Rennen in Miami.

Sprint, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 33:17,667 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +4,463 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,065

04. George Russell (GB), Mercedes, +8,532

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +10,388

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,613

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,503

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +18,417

09. Alex Albon (T), Williams, +21,757

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +22,851

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +27,990

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +34,602

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,918

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +41,626

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +48,587

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +49,917

17. Lando Norris (GB), McLaren, +51,104

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +60,621

Out:

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

Nicht am Start:

Logan Sargeant (USA), Williams





WM-Stand (nach Baku-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 75 Punkte

02. Pérez 62

03. Alonso 48

04. Hamilton 40

05. Sainz 24

06. Russell 23

07. Stroll 21

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 13

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 137 Punkte

02. Aston Martin 69

03. Mercedes 63

04. Ferrari 37

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1