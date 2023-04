Sergio Pérez über Paranoia: «Ich betete für den Sieg»

​Der Mexikaner Sergio Pérez hat beim Formel-1-WM-Lauf von Aserbaidschan auf dem Baku City Circuit seinen sechsten GP-Sieg errungen. Aber der Red Bull Racing-Fahrer zitterte zum Sieg.

Fette Beute für den 33-jährigen Red Bull Racing-Fahrer Sergio Pérez beim Strassen-GP von Aserbaidschan auf dem tückischen Baku City Circuit: Der Mexikaner erobert seinen sechsten GP-Sieg in der Königsklasse, seinen zweiten 2023 nach Saudi-Arabien, seinen zweiten in Baku nach 2023, es ist seine 29. Podestplatzierung in der Formel 1.

Der Mittelamerikaner über sein Rennen: «Nach dem Schwierigkeiten in Australien habe ich solch ein Wochenende gebraucht. Ich habe nun gewissermassen zweieinhalb Rennen gewonnen hier, zwei Grands Prix und einen Sprint. Jetzt müssen wir einfach sehen, dass wir die ganzen technischen Schwierigkeiten wie in Melbourne auf die Reihe bekommen.»

«Was mich an diesem tollen Ergebnis besonders freut: Wir haben es unter dem gewaltigen Druck dieses Sprint-Formats geschafft. Ich konnte am Samstag einen guten Sprint zeigen, aber der Grand Prix heute, der war wirklich fabelhaft.»

«Im ersten Teil des Rennens wusste ich: Ich muss so schnell als möglich an Leclerc vorbei, so wie das Max schon früh geschafft hatte. Dann wollte ich an Verstappen dran bleiben, um meine Chancen zu wahren.»

«In der Folge war ich vom Glück begünstigt: Die Safety-Car-Phase kam für mich zu einem glücklichen Zeitpunkt und für Max zu einem unglücklichen. Ich fand mich in Führung wieder, doch Max hat nicht einen Moment locker gelassen. Es war auf den harten Reifen nicht leicht, das Rennen zu kontrollieren.»



Auch Pérez hat, wie so mancher Fahrer, zwischendurch die Mauer berührt. Der Mexikaner versucht einen Scherz: «Danach war das Handling perfekt.» Dann wird der WM-Dritte von 2022 gleich wieder ernst: «Danach schlich sich Paranoia ein. Ist wirlich noch alles okay mit dem Wagen? Natürlich erkundigte ich mich am Funk, und meine Mannschaft sagte, ich bräuchte mir keine Sorgen zu machen. Aber ich betete, dass alles gut gehen würde. Ich war einfach einen Moment lang nicht konzentriert genug, und das wird hier in Baku sofort bestraft.»



Sergio liegt in der WM-Zwischenwertung nur sechs Punkte hinter Leader Verstappen. Pérez weiss: «Es darf einfach nicht solche Probleme geben wie damals in Australien. Wenn ich fehler- und defektfreie Wochenenden zeigen kann wie hier, dann habe ich eine Titelchance.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1