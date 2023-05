Glock verrät: Das macht Fernando Alonso so stark

Fernando Alonso liefert bei Aston Martin eine bärenstarke Saison ab. Das hat Gründe, die auch bei dem Spanier zu suchen sind. Timo Glock verrät sie.

Fernando Alonso begeistert die Formel-1-Fans: Mit seinen 41 Jahren erlebt der Spanier seinen x-ten Frühling in der Motorsport-Königsklasse. Er wirkt extrem locker, entspannt, mit sich selbst im Reinen.

Mit seinem Aston Martin fuhr er in sechs Rennen fünf Mal auf das Podium und wäre so ein echter Titelkandidat, wenn Red Bull Racing nicht so dominant wäre.

Allerdings hat Alonso selbst eingeräumt, dass er den Titelkampf nicht aufgibt, auch wenn er mit seinen 93 Punkten bereits 51 Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Max Verstappen hat. Und auch Sky-Experte Timo Glock hat Alonso auf der Rechnung.

Verstappen habe noch einen komfortablen Vorsprung, so Glock, der selbst weiß, wie schnell es im Motorsport gehen kenn. «Wenn mal ein, zwei Rennen nicht so laufen, die Technik vielleicht einen Strich durch die Rechnung macht, ist Alonso da und nimmt die Punkte mit. Alonso kann wirklich ein Hauptgegner für Verstappen werden.»

Doch was macht Alonso im doch recht fortgeschrittenen Rennfahrer-Alter auf diesem Niveau noch so stark? «Gefühlt ist er motivierter denn je. Er trainiert viel, körperlich ist er zu richtig was in der Lage, hat immer ein Lächeln drauf, ist immer positiv und hat viel an sich gearbeitet», so Glock in der Bild.

«Er sieht fast aus wie ein Zehnkämpfer, jeder Muskel kommt durch das Shirt durch», so Glock weiter.

«Vielleicht hat ihn auch dieses ganze Thema nach der Formel 1 noch mal anders geformt, Le Mans zu fahren, mit dem Team zu arbeiten. Früher war er mehr Einzelgänger. Er schaut immer noch gnadenlos auf sich, aber hat es gut verstanden, das Team stärker hinter sich zu bringen. Das hat ihn noch mal besser werden lassen. Und fahrerisch ist er auf einem ganz anderen Niveau, macht keine Fehler», erklärte Glock.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1