Verstappen und die Sinnfrage: Was bringt die Zukunft?

Max Verstappen ist im Grunde schon eine Karriere lang in der Formel 1. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Wie geht es dann, mit 31 Jahren, für ihn weiter?

Max Verstappen ist 25 Jahre alt und bestreitet bereits seine neunte Saison in der Formel 1. Wenn sein aktueller Vertrag bei Red Bull Racing ausläuft, wird der Niederländer 31 sein. Der zweimalige Weltmeister hat schon öfter darüber sinniert, wie er sich den weiteren Verlauf seiner Karriere vorstellt.

Ohne zu wissen, was 2028 sein wird, wenn sein Vertrag ausläuft. «Zu diesem Zeitpunkt werde ich schon sehr lange in der F1 sein und es ist eine Menge Arbeit. Man reist viel, nicht nur zu den Rennen, sondern auch dazwischen zur Fabrik, man hat Marketing-Verpflichtungen und ich bin eigentlich ein Mensch, der am liebsten zu Hause ist«, sagte er bei Sky Sports.

«Ich mag es, konkurrenzfähig zu sein, und ich mag es, zu gewinnen, aber wenn man sich nicht voll motivieren kann, zu jedem Rennen zu fahren, dann ist das der Punkt, an dem man sich fragen muss, ob man wirklich weitermachen will», so Verstappen.

Es geht aber auch darum, noch einmal etwas anderes auszuprobieren. «Ich liebe Le Mans, ich liebe andere 24-Stunden-Rennen, ich liebe es, den GT3-Autos auf der Nordschleife zuzusehen», so Verstappen.

Das Modell, diese Dinge nach einer langen Formel-1-Karriere auszuprobieren, ist aber offenbar nichts für Verstappen. «All diese Dinge möchte ich in meinem Leben erleben, und ich möchte sie nicht mit 40 oder 50 Jahren machen, weil ich dann nicht mehr auf dem Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit bin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit 31 immer noch in der Lage bin, großartige Dinge zu tun», so Verstappen.

Klar ist aber auch: Viel wird auch von den kommenden Jahren abhängen, im Moment dominieren Verstappen und Red Bull Racing die Formel 1. «Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie konkurrenzfähig wir hier im Jahr 2028 sein werden», sagte er.

Auf die Frage, was er tun würde, wenn Red Bull dominieren würde, gab Verstappen zu: «Ich denke, es wäre sehr schwer zu gehen, ganz sicher.»

Käme ein Wechsel in Frage?

«Die Leute fragen mich immer, ob ich ein Traumteam habe», sagte er. «Ich weiß, dass Ferrari eine erstaunliche Geschichte in der Formel 1 hat und ein erstaunliches Team ist, für das man Rennen fahren kann, aber ich habe mir immer gesagt, dass ich nur im schnellsten Auto sitzen möchte.» Komplett ausschließen will er einen Wechsel daher nicht.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1