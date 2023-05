Spanien-GP im Live-Ticker: Das Wetter spielt verrückt

Am kommenden Wochenende wird das Wetter in Spanien wechselhaft

​Nur wenige Tage nach dem Grossen Preis von Monaco tritt der Formel-1-Zirkus auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya an. Wir sagen, mit welchem Wetter die 20 Fahrer rechnen müssen.

Postkartenwetter in Monaco im Training, Regen im Rennen, das gab dem vergangenen WM-Lauf so richtig Pfeffer. Am Sonntagabend packten die zehn Teams hektisch ihre Sachen, um zum nächsten WM-Lauf nach Spanien zu ziehen, denn schon am 4. Juni steht der nächste Grosse Preis auf dem Programm.

Die Action in Monaco hat die Fans von den Sitzen gerissen: mit prachtvollem Wetter im Training und dann Regen im Rennen. Was kommt nun auf Teams, Fahrer und Rennbesucher in Katalonien zu?

Die Rennställe müssen sich auf Wetterkapriolen einrichten, mit wechselhaften Verhältnissen. Aus heutiger Sicht ist der Freitag noch der freudlichste Tag, mit 65 Prozent Regenwahrscheinlichkeit und auflockernder Bewölkung zum zweiten Training.

Am Samstag aber ist den ganzen Tag mit Schauern und sogar mit Gewittern zu rechnen (65 Prozent Regenwahrscheinlichkeit), am Sonntag steigt das Regenrisiko gar auf 80 Prozent! Die Temperatur steigt nicht über 24 Grad.



Wie sich das alles entwickelt, das verfolgen Sie am besten mit unserem Live-Ticker



Spanien-GP im Fernsehen

Freitag, 2. Juni

Samstag, 3. Juni

Sonntag, 4. Juni

