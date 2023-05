Red Bull Racing stark: Mercedes will keine Geschenke

Das Red Bull Racing-Team durfte in Monte Carlo den sechsten Sieg im sechsten Saisonrennen feiern. Die Konkurrenz hat das Nachsehen. Doch eine Regeländerung, um die Dominanz des Gegners zu beenden, will Mercedes nicht.

In Monaco hofften die Rivalen von Red Bull Racing auf das Ende der Siegesserie des Rennstalls aus Milton Keynes. Doch WM-Leader Max Verstappen machte alles richtig und sicherte sich in seiner Wahlheimat den vierten Sieg in diesem Jahr. Damit ging auch der sechste Sieg der Saison an einen Piloten von Red Bull Racing.

Die Dominanz der Weltmeister-Truppe von Christian Horner lässt bei einigen Fans den Ruf nach einer Regeländerung laut werden. Dies, um die WM spannender zu gestalten. Doch davon will Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der mit seiner Mannschaft jahrelang einen Sieg nach dem anderen einfuhr, nichts wissen.

Der Wiener sagte in Monaco dazu: «Wir müssen einfach einen besseren Job machen und aufholen. Wir brauchen intelligente Lösungen und müssen hoffen, dass unsere Entwicklungskurve steiler ausfällt, damit wir ganz vorne wieder mitkämpfen können.»

Und Wolff betonte: «Es ist ein Sport, und es spielt keine Rolle, ob es gut für die Show ist. Natürlich ist ein guter Spitzenkampf zwischen zwei oder mehreren Teams viel besser für uns alle, aber entspricht ist derzeit nicht der Realität und das müssen wir akzeptieren.»

Der 51-Jährige ist sich sicher: «Wenn wir reglementarisch eingreifen, etwa mit einer Balance of Performance, dann ruinieren wir den Sport. Der beste Fahrer im besten Auto gewinnt den Titel. Und wenn die Regeln verletzt werden, soll es auch harte Strafen geben. Aber man sollte nicht dafür bestraft werden, einen guten Job gemacht zu haben.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1