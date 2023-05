Christian Horner: «Gegner gucken unter unseren Rock»

​Der Mexikaner Sergio Pérez schied in Monaco im ersten Quali-Segment aus, dann hing sein Red Bull Racing-Rennwagen am Kran – sehr zur Freude der Konkurrenz, die den Unterboden betrachten kann.

Für die Techniker von acht Rennställen gab es in Monte Carlo gleich zwei Mal ein unerwartetes Geschenk: Nach Ausrutschern von Sergio Pérez und Lewis Hamilton wurden ihre Red Bull Racing- und Mercedes-Rennwagen von den Streckenposten mit dem Kran weggehoben – hunderte Fotos sind geschossen worden, welche Details der Böden dieser zwei Fahrzeuge zeigen.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff nahm es mit Humor, der Wiener schmunzelte: «Wer auch immer den Kran gesteuert hat, arbeitete früher wohl beim Cirque du Soleil. Ich verstehe die Aktion nicht ganz, denn das Auto stand ja bereits auf der Strasse und hätte einfach auf den Abschlepptruck geladen werden können. Stattdessen wurde es der ganzen Welt präsentiert.»

So wie auch der Renner von Red Bull Racing. RBR-Teamchef Christian Horner mit gespielter Entrüstung: «Die Gegner guckten unseren Rock, also das finde ich schon sehr unhöflich!»

«Aber ernsthaft, so wie es aussieht, hatten wir und Mercedes in Monaco eine unerwartete Präsentation für die Gegner. Ich sehe das eher entspannt. Wenn wir den Verlauf einer Saison betrachten, dann hängt immer wieder mal ein Auto am Haken, und es liegt in der Natur der Sache, dass die Kameras dann sehr intensiv klicken.»



«Ich glaube jetzt aber nicht, dass unsere Rivalen völlig neue Kenntnisse gewonnen haben. Fakt ist, dass gegnerische Auto immer sehr genau betrachtet und auch fotografiert werden. Das ist in der Formel 1 völlig normal, und wir machen es mit der Konkurrenz auch nicht anders.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall





WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1