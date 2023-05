Jenson Button zu Hamilton: «Immer noch sehr schnell»

Jenson Button ist sich sicher: Lewis Hamilton wird von Mercedes auch in Zukunft fürstlich für seine Dienste belohnt werden, obwohl der letzte Triumph des siebenfachen Weltmeisters schon eine ganze Weile zurückliegt.

In Monaco stellten Ferrari-Teamchef Fred Vasseur und auch Lewis Hamilton klar, dass die Gerüchte um Vertragsverhandlungen zwischen den Roten und dem siebenfachen Weltmeister jeglicher Grundlage entbehren. Dennoch wurde eifrig über einen möglichen Wechsel des Mercedes-Stars zum ältesten GP-Rennstall der Welt diskutiert.

Gegner Max Verstappen reagierte gelassen auf die entsprechenden Fragen und stellte klar: Ihm sei egal, was Hamilton mache. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass die Gerüchte die Verhandlungsposition des Briten bei den Gesprächen um die Verlängerung seines Mercedes-Vertrages stärken. Das sieht auch Jenson Button so.

Der Weltmeister von 2009 erklärte bei «Sky Sports F1»: «Es ist immer gut, wenn ein Fahrer mehr als eine Option hat.» Und der Landsmann von Hamilton betonte: «Ich bin mir sicher, dass Mercedes weiss, was Lewis wert ist, sie werden ihm also sicher das geben, was er verdient. Er ist immer noch sehr schnell – und wenn er ein Auto hätte, das gut genug für die Spitze wäre, würde er sicherlich um den WM-Titel kämpfen.»

Zur Zeit kämpft Hamilton allerdings eher um Punkte- und ab und zu auch um Podestplätze. Sein letzter Sieg liegt schon mehr als 540 Tage zurück – seinen 103. und bisher letzten Saisonsieg feierte der 38-Jährige 2021 beim zweitletzten Kräftemessen der Saison in Saudi-Arabien. Der letzte Podestplatz ist noch nicht so lange her: In Australien schaffte er es in diesem Jahr als Zweiter aufs Treppchen.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1