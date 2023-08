Mika Häkkinen: «Red Bull Racing verdient den Erfolg»

In diesem Jahr ist Red Bull Racing noch ungeschlagen, doch die Erfolgssträhne wird nicht ewig anhalten, weiss Mika Häkkinen. Der Finne betont auch: Das Team aus Milton Keynes hat sich die Triumphe hart erarbeitet.

Das Red Bull Racing Team erlebt derzeit eine unglaubliche Erfolgssträhne: Max Verstappen und Sergio Pérez haben alle bisherigen GP-Siege in dieser Saison unter sich ausgemacht. Der Champion hat zehn Rennen gewonnen, zuletzt triumphierte er acht Mal in Folge. Pérez entschied die Grands Prix in Saudi-Arabien und in Aserbaidschan für sich.

Der Erfolg spiegelt sich auch in der Konstrukteurswertung, die Red Bull Racing mit grossem Vorsprung auf den Rest der WM-Teilnehmer anführt. Der Rennstall aus Milton Keynes hat in der ersten Saisonhälfte mehr als doppelt so viele Punkte gesammelt wie der erste Verfolger Mercedes. Die Konkurrenz muss neidlos anerkennen: Verstappen ist derzeit in einer eigenen Liga unterwegs, im Eiltempo rast er seinem dritten Titelgewinn entgegen.

Auch der zweifache Champion Mika Häkkinen, der das Geschehen im Formel-1-Zirkus immer noch aufmerksam mitverfolgt, kennt das Gefühl, wenn man in der Königsklasse den Ton angibt. Im Gespräch mit «RacingNews365.com» sagt der Finne: «Als ich noch in der Formel 1 fuhr und in der Saison 1998 mit meinem Teamkollegen David Coulthard dominierte und Rennen gewann, fühlte es sich fantastisch an.»

«Es war keinesfalls langweilig und ich bin mir sicher, dass Max es auch so erlebt. Er ist nicht gelangweilt und er sieht die Rennen nicht als langweilig an», ist sich der 54-Jährige sicher. «Er verschiebt sein persönliches Limit konstant nach oben und seine Performance ist einfach grossartig», schwärmt der frühere GP-Fahrer.

«Natürlich denken die Zuschauer, die nicht Fan von Max sind, dass es langweilig ist. Aber seine Anhänger glauben, dass sie die beste Zeit ihres Lebens erleben», fährt Häkkinen fort. Ausserdem halte der Erfolg nie ewig an, betont er: «Wird es ewig so weitergehen? Nein, denn die Geschichte wiederholt sich. Es werden wieder andere Zeiten kommen. Ich weiss nicht, wann, aber ich kann nur sagen, dass Red Bull Racing den Erfolg verdient hat, so hart, wie das Team arbeitet. Sie sollten es auch geniessen.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3