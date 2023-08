Ferrari: Der schwierigste Teil der Saison kommt noch

Ferrari erlebte in diesem Jahr eine schwächere erste Saisonhälfte als noch 2022. Teamchef Frédéric Vasseur zieht Bilanz und erklärt, was die Mannschaft aus Maranello für die zweite Hälfte der Saison erwartet.

Im vergangenen Jahr feierte Ferrari in den ersten zwölf Rennen des Jahres ganze vier Siege, drei davon gingen auf das Konto von Charles Leclerc, einen eroberte sein Teamkollege Carlos Sainz. Das Duo sammelte in der ersten Saisonhälfte sieben weitere Podestplätze, und am Ende des Jahres belegte der älteste GP-Rennstall der Welt den zweiten Platz hinter dem Weltmeister-Team von Red Bull Racing.

In diesem Jahr fiel die erste Saisonhälfte nicht ganz so gut aus. Ferrari ist aktuell nur auf dem vierten Platz in der WM-Wertung der Teams, ausser Spitzenreiter Red Bull Racing liegen auch Mercedes und Aston Martin vor den Roten. Siege konnte Ferrari in den ersten zwölf Kräftemessen des Jahres keine feiern, immerhin gab es drei Podestplätze, die Leclerc einfuhr.

«Das Positive ist, dass wir die Hälfte nun hinter uns haben», erklärte Teamchef Frédéric Vasseur mit Blick auf die bisherigen Saisonläufe. Und angesichts der Überlegenheit von Red Bull Racing gestand er auch: «Was sie machen, hat auch mit der Charakteristik des Autos zu tun. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das, was sie tun, auch tun können. Sie haben das Tempo in den Highspeed-Kurven etwas stärker als wir gemanagt, und haben dadurch die Reifen etwas länger am Leben gehalten.»

WM-Leader Max Verstappen, der beim jüngsten Rennwochenende in Belgien den Sprint-Sieg holte und im GP zum achten Mal in Folge triumphierte, sei in einer eigenen Liga unterwegs, weiss der Franzose. Aber im Vergleich zu dessen Teamkollegen Sergio «Checo» Pérez stehe man nicht schlecht da. «Wir hatten das gleiche Tempo und auch den gleichen Reifenabbau», betonte der Teamchef stolz.

Die Sommerpause komme zur richtigen Zeit, um sich für die zweite Saisonhälfte zu rüsten, sagte Vasseur. Und diese habe es in sich, warnte er: «Der letzte Teil der Saison wird ziemlich knifflig mit den Übersee-Rennen. Das wird wie immer der schwierigste Teil der Saison. Aber wir haben das Tempo wiedergefunden, und das ist das Wichtigste.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3