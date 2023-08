Jenson Button: Dreifaches Debüt beim Petit Le Mans

Seit seinem F1-Abschied ist Jenson Button immer wieder auf die Rennstrecke zurückgekehrt. Sein neuestes Abenteuer verkündete der Weltmeister von 2009 auf Twitter. Er gibt im Rahmen des Petit Le Mans sein IMSA-Debüt.

Nach der Saison 2016 hat sich Jenson Button aus der Formel 1 verabschiedet. Der Weltmeister von 2009 kehrte im darauffolgenden Jahr für einen letzten Einsatz in der Königsklasse zurück, um in Monte Carlo für Fernando Alonso einzuspringen, der seinerseits am Indy 500 teilnahm. Button liess das Rennfahren auch danach nicht sein.

Der Brite trat in der SuperGT a, in der Langstrecken-WM, bei der Extreme E sowie bei Rallycross-Rennen. Zuletzt begeisterte der 15-fache GP-Sieger mit seinen Einsätzen in der NASCAR. Und im Oktober erweitert er sein Rennrepertoire um eine weitere Serie: Im Rahmen der IMSA-Meisterschaft wird er am Saisonfinale auf dem Road Atlanta-Rundkurs teilnehmen, das als Petit Le Mans bekannt ist.

Button wird mit Tijmen van der Helm und Mike Rockenfeller für das JDC Team antreten, das 2021 in Sebring triumphierte, wie er auf Twitter bestätigte. Dazu schrieb er: «Ich habe zwar viel Spass daran, mir in diesem Jahr in der Nascar die Zähne auszubeissen, aber ein Prototyp mit viel Abtrieb entspricht definitiv eher meinem Naturell! Allerdings sind der 963, die IMSA-Meisterschaft und der Rundkurs Road Atlanta allesamt völlig neu für mich, so dass ich es kaum erwarten kann, das Wochenende mit meinen Teamkollegen in Angriff zu nehmen.»

«Rocky, mit dem ich dieses Jahr in Le Mans angetreten bin, wird von unschätzbarem Wert sein, denn er ist fantastisch in der Auto- und Teamentwicklung und ausserdem unglaublich schnell, was immer von Vorteil ist! Ich werde auch das Vergnügen haben, mit Rookie Tijmen van der Helm zusammenzuarbeiten, der im Laufe der Saison immer schneller wird und an Selbstvertrauen gewinnt. Wir werden zusammen sicher viel Spass haben.»

