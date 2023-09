Helmut Marko: «Wir haben die Nerven nicht verloren»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko spricht über den zwölften Saisonsieg von Max Verstappen in Monza und erklärt, wie sich das Team des Weltmeisters gegen die starken Ferrari-Fahrer behauptet hat.

Beim Ferrari-Heimspiel in Monza hofften die meisten Zuschauer auf den Tribünen auf den ersten Saisonsieg des Rennstalls aus Maranello. Und mit der Eroberung der Pole-Position liess Carlos Sainz die Herzen der Tifosi auch höher schlagen. Im Rennen hatte der Spanier aber keine Chance gegen das Red Bull Racing-Duo. Am Ende musste er sich mit dem dritten Platz begnügen.

Die Fans durften den vierten Podestplatz der Roten in diesem Jahr bejubeln, nachdem sie ein heisses Rad-an-Rad-Duell zwischen den beiden Ferrari-Piloten Sainz und Charles Leclerc sahen. Die ersten beiden Plätze gingen an Max Verstappen. und dessen Teamkollegen Sergio Pérez. Der Sieger stellte mit seinem zehnten Triumph in Folge einen neuen Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden GP-Siege auf.

Dies war auch dank der starken Strategie des Rennstalls aus Milton Keynes möglich, wie Dr. Helmut Marko in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» berichtete. Der Red Bull-Motorsportberater erklärte: «Wir wussten, dass Ferrari alles hineinlegt, was möglich ist. Sie sind ans Maximum gegangen und haben die letzten PS rausgequetscht.»

«Ihr Motor würde später aber leiden, das wussten wir», fügte der Grazer an. Und er ergänzte stolz: «Wir haben im Gegensatz zu den anderen ein universelles Auto. Wir wussten, dass es eng wird und haben die Nerven nicht verloren.»

Und Marko gestand: «Wir waren trotzdem überrascht, dass wir mit Ferrari nicht mitgekommen sind. Max musste anders fahren, die Strategie ändern. Unser Renningenieur hatte den Überblick und wusste, dass er nur Geduld haben musste. Ein Max vor vier, fünf Jahren hätte diese Geduld nicht aufgebracht.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3