Mike Krack zu Lance Stroll: «Beachtliche Entwicklung»

Aston Martin-Teamchef Mike Krack lobt in seiner Saisonbilanz nicht nur Zugpferd Fernando Alonso, der den Grossteil der WM-Punkte für das Team eingefahren hat. Auch für Lance Stroll gibt es ein nette Worte.

Für Lance Stroll begann das Jahr bereits mit Schwierigkeiten. Ein Trainingsunfall verhinderte, dass der Aston Martin-Pilot bei den Vorsaison-Testfahrten dabei war, den Saisonauftakt konnte der Kanadier aber bestreiten. Und als Sechster holte er gleich beim Auftakt in Bahrain acht WM-Zähler. In den folgenden Rennen lief es für ihn aber deutlich schlechter als für seinen neuen Teamkollegen Fernando Alonso.

Während der Asturier acht Podestplätze und mit 206 WM-Zählern den vierten Schlussrang eroberte, musste sich Stroll mit 74 Punkten und Platz 10 begnügen. Dennoch gibt es nicht nur für den zweifachen Weltmeister nette Worte von Teamchef Mike Krack, der in seinem Saisonrückblick betont: «Lance ist in einer guten Verfassung. Er ist entspannt und selbstbewusst.»

«Das kann man schon an seiner Körpersprache erkennen. Es ist beachtlich, wie er sich in diesem Jahr als Fahrer entwickelt hat», fährt der Luxemburger fort. «Die Verletzung vor der Saison hat ihn zurückgeworfen, aber er hat echten Kampfgeist bewiesen, um so schnell wie möglich wieder im Auto zu sitzen. Und trotz allem, was er durchgemacht hatte, war er immer noch sehr schnell.»

«Später in der Saison, hat er sich nach einer schwierigen Phase zurückgekämpft. Er hatte eine Menge Druck zu bewältigen und ging damit sehr souverän um», lobt der Teamchef, und ergänzt: «Ich wünschte, die Saison hätte für ihn etwas länger gedauert, denn in den letzten WM-Runden war er wirklich schnell.»

«Daran können wir anknüpfen. Das ist es, was jetzt passieren muss. Lance muss einfach da weitermachen, wo er in diesem Jahr aufgehört hat. Er hat viele Herausforderungen gemeistert, und jetzt geht es mit ihm bergauf», ist sich Krack sicher.

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12