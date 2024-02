Valtteri Bottas (Sauber): Das ist etwas ganz Anderes

Sauber will in jeder Hinsicht zulegen

​GP-Sieger Valtteri Bottas (34) hat 2023 nur selten sein Können aufblitzen lassen: ernüchternder WM-15. Der zehnfache GP-Sieger sagt, wie es in der kommenden Saison aufwärts gehen soll.

Valtteri Bottas wurde 2019 und 2020 in Diensten von Mercedes jeweils WM-Zweiter, am größten Erfolg eines Formel-1-Fahrers hinderte ihn sein Stallgefährte Lewis Hamilton.

Nach dem Wechsel zu Alfa Romeo (jetzt Stake F1 Team, will heißen Sauber) beendete der 43-jährige Finne die WM 2022 auf dem soliden zehnten Schlussrang, 2023 jedoch wurde der 222-fache GP-Teilnehmer nur WM-15. Und bei allem Respekt von Guanyu Zhou: Ein Fahrer des Formats von Bottas sollte seinen jüngeren Teamkollegen älter aussehen lassen.

2024 tritt Sauber unter der Bezeichnung Stake F1 Team an, und ein frecher Auftritt gefällt Bottas sehr gut: «Der C44 fühlt sich komplett anders an. Er sieht nicht nur markant anders aus, er verkörpert auch, was wir in der kommenden Saison vom neuen Wagen erwarten. Wir glauben, mit dem C44 mehr Leistungspotenzial zu haben, und das wollen wir in bessere Ergebnisse ummünzen.»

«Ich gehe jetzt in meine dritte Saison hier, und ich habe hohe Erwartungen. Uns ist klar, dass wir einen stattlichen Schritt vorwärts machen müssen, wenn wir uns behaupten wollen. Keiner kann schönreden, dass wir unsere Ziele 2023 nicht erreicht haben.«

«Jedem im Team ist klar, dass wir mehr zeigen müssen, und es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung und mit welchem Ehrgeiz die Mannschaft in der Schweiz an der Arbeit ist. Ich bin für 2024 zuversichtlich.»

«Das ist eine aufregende, neue Ära für das Team. Ich bin happy, Teil davon zu sein. 2023 war für uns eine harte Saison, aber das wollen wir alles hinter uns lassen. 2024 wird damit nichts zu tun haben. Wir haben uns viel über Stärken und Schwächen unterhalten, ich spüre im Rennwagenwerk Aufbruchstimmung, das ist eine tolle Atmosphäre.»



Guanyu Zhou ergänzt: «Wir haben in der zweiten Saisonhälfte 2023 viel Zeit investiert, um besser zu verstehen, wieso wir nicht so gut gewesen sind wie erwartet. Wenn es nicht so läuft wie erhofft, dann musst du zunächst mal verstehen, wieso das so ist, bevor du Maßnahmen ergreifen kannst. Ich sehe, wie viel Arbeit in dieses Auto geflossen ist und bin daher optimistisch.»





Formel-1-Präsentationen

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island