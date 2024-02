Logan Sargeant (Williams): «Das kannst du vergessen»

​Der 23-jährige Logan Sargeant aus Fort Lauderdale (Florida) tat sich im ersten Formel-1-Jahr schwer: 28 Rennen, nur ein Punkt, WM-21. Der US-Amerikaner sagt, was er 2024 besser machen möchte.

Die Erwartungen vor allem von der Generation Netflix in den USA waren gross: Logan Sargeant wurde mit Williams zum 58. US-amerikanische Rennfahrer in der Formel-1-WM, aber die Statistik schließt auch jene Piloten ein, die nur am Indy 500 teilnahmen, das jahrelang zur Formel-1-WM gehörte.

Sargeant wurde zum ersten US-amerikanischen Fahrer seit Alexander Rossi 2015, der Grands Prix fährt, der erste US-amerikanische Stammfahrer nach Scott Speed 2007 bei Toro Rosso.

Die US-amerikanischen Fans müssen schon ganz schön lange auf Erfolgserlebnisse warten. Weder Speed noch Rossi konnten in der Formel 1 punkten, der letzte Amerikaner mit WM-Zählern war Michael Andretti in Monza 1993, also vor fast dreissig Jahren!

Der letzte Sieger aus den USA: Michaels Vater Mario Andretti in Zandvoort 1978, im gleichen Jahr wurde er Weltmeister.

Logan Sargeant ass hartes Brot: 22 Grands Prix, 6 Sprints, aber nur eine Punktefahrt – Rang 10 in den USA (ausgerechnet!), und auch dieser Punkt kam nur deshalb zustande, weil nach dem Rennen Lewis Hamilton und Charles Leclerc disqualifiziert werden mussten.



Bester Startplatz von Logan in der GP-Saison 2023: Sechster in Las Vegas.



Bei aller Sympathie für Sargeant: Er ist von Alex Albon 2023 bei Williams in Grund und Boden gefahren worden.



Auf die Frage nach der größten Lehre aus der vergangenen Saison sagt der US-Amerikaner: «Es wird einem vor Augen geführt, wie viel Aufwand notwendig ist, um jeden Tag auf solch hohem Niveau zu fahren. In den Nachwuchsklassen kannst du dir zwischendurch mal einen Tag leisten, an dem du so mittelprächtig agierst. Und du mischst dennoch vorne mit. Das kannst du in der Formel 1 glatt vergessen.»



«Am meisten gefreut habe ich mich 2023 über die Quali in Las Vegas, da konnte ich wirklich zeigen, was in mir steckt. Endlich konnte ich mal meine Leistung in allen drei Qualifikations-Segmenten auf den Punkt bringen, dazu hatten wir in Vegas ein sauschnelles Auto.»



Nicht zuletzt der US-amerikanischen Investoren bei Williams, Dorilton Capital, erhält Logan Sargeant ein zweites Jahr in der Königsklasse.



Der Floridianer sagt: «Ich kenne meine Ziele für die Saison 2024. Ich will mehr beitragen. Ich bin mental und körperlich noch besser vorbereitet als vor einem Jahr. Ich hatte viel Zeit, über mein erstes Jahr nachzudenken. Ich was ich alles gelernt habe, das will ich 2024 umsetzen. Ich will auf höherem Niveau fahren und konstanter.»



«Ich habe jetzt für alle Rennstrecken und für viele Situationen Referenzpunkte, das ist von unschätzbarem Wert und ein fundamentaler Unterschied zu einer ersten Saison. Alex und ich werden ein ganz anderes Auto haben als 2023, in Bahrain müssen wir möglichst viel über den neuen Wagen lernen. Natürlich haben wir seit längerem die Daten des 2024er Autos im Simulator, und das Fahrzeug ist angenehmer zu fahren.»





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island