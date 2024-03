Toto Wolff: «Werden um Podestplätze kämpfen»

Im Qualifying zum Bahrain-GP belegte George Russell Platz 3, während Lewis Hamilton mit Position 9 Vorlieb nehmen musste. Mercedes-Teamchef Toto Wolff hofft dennoch auf eine gute Performance von beiden Piloten.

Dass die Mercedes-Piloten im zweiten freien Training in Bahrain die Spitzenpositionen belegten, steigerte die Erwartungen an die Performance des Werksteams im ersten Qualifying des Jahres. Doch die Leistung der beiden Sternfahrer fiel sehr unterschiedlich aus: Während George Russell im entscheidenden Versuch im Q3 die drittschnellste Runde drehte, schaffte es Lewis Hamilton am Ende nur auf den neunten Platz.

Teamchef Toto Wolff erklärte dazu: «Lewis hat bei der Abstimmung einen Weg eingeschlagen, bei dem er etwas mehr Performance im GP erwartet. Wir werden aber erst im Rennen wissen, ob das die richtige Entscheidung war, denn im Qualifying fehlte uns einfach das Tempo.»

Und der Wiener ergänzte: «Das Gute ist, dass wir nur drei Zehntel von der Spitze entfernt sind und nicht mehr wie im vergangenen Jahr sechs Zehntel. Das Auto reagiert auf die Veränderungen an der Abstimmung und die Abstände sind so klein, dass eine halbe Sekunde schon bedeuten kann, dass du auf Position 9 stehst.»

Eine Prognose fürs Rennen wollte Wolff nicht abgeben. «Ich weiss nicht, wie es wird, alles ist so eng, da kann es sein, dass unsere Abstimmung nicht den Effekt hat, den wir erwarten. Aber wir lernen dazu und das Auto ist im Vergleich zum Vorgänger ein wirklich guter Schritt nach vorne. Es macht, was wir wollen, das ist schon mal gut. Wir sind zwar noch nicht schnell genug, aber daran arbeiten wir. Ich denke, im Rennen werden wir einen guten Kampf sehen und wir werden um Podestplätze kämpfen.»

Qualifying, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,179 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,407

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,485

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,507

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,537

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,542

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,614

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,683

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,710

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,502

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,129

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,200

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,221

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,278

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,529

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,756

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:30,757

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,770

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,793

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,948