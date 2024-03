Charles Leclerc (Ferrari/2.): Das hat Sainz verdient

​Platz 3 für den Ferrari-Piloten Charles Leclerc beim Traditions-GP von Australien. Der Monegasse muss sich nur seinem Stallgefährten Carlos Sainz geschlagen geben und sagt: «Das hat Sainz verdient.»

Doppelsieg in Australien für Ferrari, wann hat es das letztmals gegeben? Es war vor zwanzig Jahren! Damals gewann Michael Schumacher vor Rubens Barrichello. Nun also Carlos Sainz vor Charles Leclerc im Albert-Park von Melbourne, nachdem Weltmeister Max Verstappen früh aufgeben musste, wegen Bremsdefekts.

Sieg für Carlos Sainz nur knapp zwei Wochen nach seiner Blinddarm-Operation in Jeddah, wer hätte das gedacht? Charles Leclerc sichert Ferrari den 86. Doppelsieg der Italiener in der Königsklasse, mit einem hart erkämpften zweiten Platz.

Der 26-jährige Monegasse zeigt eine solide Leistung und klettert nach einem Grand Prix zum 32. Mal aufs Siegerpodest (gleich oft wie vor ihm Jacques Laffite, Jean Alesi und Daniel Ricciardo).

Der WM-Zweite von 2022 erzählt über seinen Grand Prix: «Das hat Sainz verdient! Ich muss neidlos anerkennen, dass er an diesem Wochenende hier in Australien einfach der bessere Mann gewesen ist.»

«Ich bin sehr glücklich für die ganze Ferrari-Mannschaft. Es war verflixt lange her, dass wir einen Doppelsieg feiern durften, mehr als zwei Jahre. Das sind die ersten Früchte, die wir nach langer, harter Arbeit ernten dürfen.»



«Die Art und Weise, wie Carlos nach seiner Operation zurückgekehrt ist, ringt mir viel Respekt ab. Er ist ein rundweg grandioses Rennen gefahren.»



«Was mich angeht, so habe ich im mittleren Teil des Rennens, mit dem ersten Satz harter Reifen, keinen guten Job gemacht in Sachen Reifen-Management. Da hatte ich echt Mühe und konnte das Tempo von Carlos nicht mitgehen. Im letzten Renndrittel, mit dem zweiten Satz der harten Pirelli-Reifen, lief es besser.»



Hand aufs Herz: Hat Leclerc zwischendurch mit seinem sechsten GP-Sieg geliebäugelt? «Eigentlich nicht. Im ersten Teil des Rennens und nach dem Ausfall von Max haben wir unsere Reifen geschont und uns gegen hinten abgesichert. Im mittleren Teil des WM-Laufs hatte ich wie erwähnt mehr Mühe mit den Reifen als Carlos. Unterm Strich hat Sainz heute einfach den besseren Job gemacht als ich und daher vollauf verdient gewonnen.»

«Wir sind mit dem Ziel ins Wochenende gegangen, so viele Punkte als möglich zu erobern. Und genau das haben wir getan.»



«Das ist ein wichtiger Tag für Ferrari. Wir hatten heute echten Speed, um Red Bull Racing zu jagen. Das erkannten wir vom ersten Training an, als wir im Dauerlauf wenig Reifenabbau hatten.»



«Wir haben immer gesagt: Wenn sich eine Chance bietet, weil Red Bull Racing schwächelt, dann müssen wir daraus das Maximum machen, und mehr als heute geht nicht – Doppelsieg und schnellste Rennrunde.» Es ist die neunte des Monegassen.





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,992

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Alonso 20

08. Russell 18

09. Hamilton 8

10. Stroll 7

11. Oliver Bearman (GB) 6

12. Tsunoda 4

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Aston Martin 27

05. Mercedes 26

06. Racing Bulls 4

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0