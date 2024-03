Fred Vasseur (Ferrari): «Ein guter Schritt nach vorn»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur freute sich sehr über den Doppeltriumph in Melbourne

Damit hatte Fred Vasseur sicherlich nicht gerechnet: Im Albert Park von Melbourne konnten seine Schützlinge Carlos Sainz und Charles Leclerc die Plätze 1 und 2 erobern. Entsprechend gut gelaunt war der Ferrari-Teamchef.

Die Pole zum dritten Formel-1-Saisonlauf in Australien hatte sich Red Bull Racing-Star Max Verstappen gesichert, doch nach 58 Runden kreuzten die beiden Ferrari-Stars Carlos Sainz und Charles Leclerc die Ziellinie vor allen anderen Piloten, wobei der Spanier die Nase vorn hatte. Den Grundstein für seinen ersten Sieg seit Singapur 2023 legte der Rennfahrer aus Madrid mit einem frühen Überholmanöver.

Mit diesem sicherte er sich die Führung vor dem Weltmeister, der mit Bremsproblemen zu kämpfen hatte und kurz darauf ausfiel. Sainz machte in der Folge alles richtig und wurde bei seinem Comeback nach der Blinddarm-OP mit dem Sieg belohnt. Der Eingriff fand knapp zwei Wochen vor dem Australien-GP statt, am Wochenende des Rennens in Saudi-Arabien, das der dreifache GP-Sieger deshalb verpasste.

Umso grösser war die Freude beim WM-Siebten des Vorjahres und auch Ferrari-Teamchef Fred Vasseur strahlte mit der Nachmittagssonne in Australien um die Wette, als er vor laufender Kamera scherzte: «Ich weiss nicht, ob wir den OP-Trick nun jede Woche machen sollen.»

Und der Franzose berichtete strahlend: «Es ist ein gutes Gefühl für das Team und für Carlos, auch wenn das Rennen natürlich nicht ganz normal verlaufen ist. Aber ich denke, das war ein guter GP und wir waren bereits das ganze Wochenende hindurch stark unterwegs. Im Qualifying fehlte es uns ein wenig an Performance, aber das Renntempo war ganz ordentlich, das war also ein guter Schritt nach vorn.»

Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,992

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Alonso 20

08. Russell 18

09. Hamilton 8

10. Stroll 7

11. Oliver Bearman (GB) 6

12. Tsunoda 4

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Aston Martin 27

05. Mercedes 26

06. Racing Bulls 4

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0