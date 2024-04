Max Verstappen: Der Schlüssel zum Suzuka-Triumph

​In Australien musste Max Verstappen wegen eines Bremsdefekts aufgeben. Sein Vorsprung in der Fahrer-WM auf Charles Leclerc beträgt nur noch vier Punkte. In Japan will Max den dritten Sieg in Folge.

Die Rennstrecke von Suzuka hat im Herzen von Max Verstappen einen besonderen Platz: Hier gab er als Freitagfahrer von Toro Rosso (heute Racing Bulls) 2014 sein Debüt im Rahmen eines GP-Wochenendes, da war er 17 Jahre alt. Zehn Jahre später ist Verstappen dreifacher Formel-1-Weltmeister und 56-facher GP-Sieger.

Die Erfolgsbilanz in Japan ist überdurchschnittlich: Verstappen wurde auf der anspruchsvollen Bahn in der japanischen Präfektur Mie 2016 und 2017 Zweiter sowie 2018 Dritter, nach der Corona-Zwangspause des Traditions-GP ließ er der Konkurrenz keine Chance: Sieg von Pole-Position 2022, Sieg von Pole-Position 2023. 2022 stand mit dem Sieg sein zweiter Titel fest.

In Australien musste Verstappen den ersten Ausfall seit zwei Jahren hinnehmen, kurioserweise ebenfalls in Melbourne. Ferrari-Fahrer Charles Leclerc ist nach Rang 2 in Australien hinter seinem Stallgefährten Carlos Sainz bis auf vier Punkte an Verstappen herangerückt.

Mit dem dritten Suzuka-Sieg in Folge will Verstappen seinen Abstand vergrößern. Der 26-jährige Niederländer sagt: «Wir haben auf der fabelhaften Suzuka-Rennstrecke schon so manchen denkwürdigen Moment erleben dürfen, etwa meinen zweiten Titel 2022 oder den Gewinn des Konstrukteurs-Pokals 2023.»

«Es war schön, nach dem Australien-GP ein paar Tage im Kreise von Familie und Freunden zu verbringen, dann bin ich nach Tokio gejettet, eine Stadt, die mich immer wieder aufs Neue fasziniert.»

«Ein Defekt wie in Melbourne kann im Motorsport immer wieder mal passieren und ist kein Grund zum Jammern; vor allem dann nicht, wenn wir davor neun Rennen in Serie gewinnen konnten.»



«Wir wollen in Suzuka eine starke Reaktion auf die Nullrunde von Australien zeigen, auf einer Kult-Rennstrecke, die ich liebe. Der Schlüssel zu einem Spitzenresultat wird in einer guten Fahrzeugbalance in den schnellen Passagen liegen sowie in einem klugen Reifen-Management.»



«Wir müssen das Beste aus diesem Wochenende holen und auf alles vorbereitet sein. Denn wie so oft könnten wir in Japan auch ein Regenrennen erleben.»





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)



WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0