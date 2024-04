Charles Leclerc (8.): «Ich war einfach nur langsam»

Ferrari-Star Charles Leclerc konnte auf dem Suzuka Circuit im Kampf un die Pole zum Japan-GP nicht mitmischen. Der Monegasse musste sich mit dem 8. Platz begnügen und machte danach kein Geheimnis aus seiner Enttäuschung.

Für Charles Leclerc verlief das Qualifying auf der Achterbahn von Suzuka nicht nach Wunsch. Der Ferrari-Pilot kam im Kampf um die Startplätze nicht über den achten Rang hinaus und war entsprechend enttäuscht. Nach der Zeitenjagd fasste er zusammen: «Das Gefühl war gut, aber wenn ich mir danach die Rundenzeiten angeschaut habe, war es eine Katastrophe.»

«Normalerweise finde ich in dieser Sorte Rennen mehr Grip, warum das diesmal nicht so war, kann ich mir nicht erklären», seufzte der aktuelle WM-Zweite. «Ich kann auch nicht sagen, warum ich im Vergleich zu Carlos (Sainz) mehr Mühe hatte, bis wir ins Q3 gingen – da war ich wohl etwas besser in Form. Aber ich hatte alles in allem einfach viel Mühe.»

«Ich hatte keine Fehler oder Ausritte auf meiner Runde, ich war einfach nur langsam», gestand der 26-Jährige. «Und damit bin ich natürlich nicht glücklich. Wir müssen uns das anschauen und verstehen, was mit den Reifen schief gelaufen ist und warum der Gip nicht so gut wie erwartet ausfiel.»

«Solche Dinge passieren im Verlauf einer Saison manchmal. Diesmal war es so. Wir müssen uns das anschauen, normalerweise hat das etwas mit der Vorbereitung der Reifen auf die schnelle Runde zu tun – wir hatten da etwas Mühe beim Aufwärmen das perfekte Arbeitsfenster zu finden. Wir werden das analysieren und versuchen, zu verstehen, warum es so lief», ergänzte Leclerc.

Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,197 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,263

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,489

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,682

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,686

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,760

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,766

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,786

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,008

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,413

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:39,472

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,494

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:29,593

14. Alex Albon (T), Williams, 1:29,714

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,816

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,024

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,119

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,131

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,139

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:30,143