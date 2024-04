Fernando Alonso: «Da musst du auch etwas Glück haben»

Im Qualifying zum Japan-GP ging Fernando Alonso ans Limit und wurde dafür mit dem fünften Platz belohnt. Hinterher gestand er, dass er im Q3 Risiken einging, bei denen er sich nicht mehr wohl gefühlt hatte.

Der Suzuka Circuit ist eine echte Herausforderung für die Piloten, und Fahrer wie Fernando Alonso können auf so anspruchsvollen Strecken wie dieser ihr Können unter Beweis stellen. Der zweifache Weltmeister aus dem Aston Martin Team schaffte es im Qualifying zum Japan-GP, die fünftschnellste Runde zu drehen. Und er war hinterher sichtlich zufrieden mit seiner Leistung.

Im letzten Qualifying-Segment ging er ans Limit – und hatte Glück, seine Versuche ohne Schnitzer zu beenden, wie er hinterher gestand. «Ich denke, ich habe jede Zehntelsekunde aus dem Auto gequetscht. Bei den letzten beiden Versuchen im Q3 ging ich aber Risiken ein, bei denen ich mich nicht mehr wohl gefühlt habe. In Australien ging das schief, da hatte ich in der sechsten Kurve gepatzt. Und wenn du so nah am Limit bist, musst du auch etwas Glück haben, dass alles klappt und du die Runde beenden kannst», erklärte er strahlend.

«Diesmal lief alles gut und ich bin mit dem fünften Platz auch sehr glücklich. Im vergangenen Jahr fehlten uns hier in Suzuka eineinhalb Sekunden auf die Spitze, diesmal waren es nur vier Zehntel. Wir haben also definitiv gute Fortschritte gemacht», freute sich der Formel-1-Routinier.

Das Upgrade, das Aston Martin dabei hatte, sei natürlich eine Hilfe gewesen. «Aber es ist schwer zu sagen, wie viel es gebracht hat. Das muss das Team nun analysieren», erklärte Alonso, und philosophierte: «Aber das Problem in der Formel 1 ist, dass du gleich den nächsten Fortschritt suchst, wenn du einen Schritt nach vorne gemacht hast. Das ist eine nie endende Suche nach mehr Performance.»

Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,197 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,263

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,489

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,682

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,686

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,760

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,766

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,786

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,008

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,413

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:39,472

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,494

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:29,593

14. Alex Albon (T), Williams, 1:29,714

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,816

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,024

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,119

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,131

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,139

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:30,143