Suzuka-GP: Tsunoda (10.) und Ricciardo (11.) hungrig

​Das war eine solide Leistung der Racing Bulls im Qualifying zum Grand Prix von Japan: Yuki Tsunoda wird als Zehnter in seinen Heim-GP gehen, Daniel Ricciardo unmittelbar dahinter als Elfter.

Das Ziel ist klar für die Fahrer der Racing Bulls (offiziell Visa Cash App RB): Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo wollen im Großen Preis von Japan punkten. Die Ausgangslage stimmt: Der Japaner hat in der Suzuka-Quali den guten zehnten Startplatz erobert, Ricciardo musste sich nur knapp geschlagen geben und fährt als Elfter los.

Der achtfache GP-Sieger Ricciardo sagt: «Wenn ich mal vergesse, dass ich es nicht in die Top-Ten geschafft habe, dann war das eine gute Quali. Ich hatte das erste Training aussitzen müssen, weil wir Ayumu Iwasa einsetzten, im zweiten hat es geregnet. Da ist die Zeit für eine gute Abstimmung eingeschränkt. Ich bin ermutigt davon, wie es vor diesem Hintergrund gelaufen ist, aber es wurmt mich trotzdem, dass ich es nicht unter die besten Zehn geschafft habe.»

Startplatz 11 ist die beste Quali-Leistung des zweimaligen WM-Dritten (2014 und 2016) in diesem Jahr, «und ich spüre, dass es aufwärts geht. Wir haben guten Rennspeed. Ich werde auf der sauberen Seite der Strecke losfahren können, das will ich kurz nach dem Start sofort umsetzen und sofort in den Punkterängen auftauchen.» Dazu muss Ricciardo an seinem Stallgefährten Yuki Tsunoda vorbei.

Der 23-jährige Japaner sagt über seine Quali: «Klar war der Druck hoch, denn viele Fans haben von mir erwartet, dass ich es ins dritte Quali-Segment schaffe. Einfach war es nicht, denn ich war mit der Fahrzeugbalance nicht glücklich. Jetzt werde ich alles daran setzen, vor meinem Publikum zu punkten.»



Das wäre eine Premiere: 2022 wurde Tsunoda in Suzuka Dreizehnter, 2023 reichte es zu Platz 12.



Yuki meint: «Normalerweise sind die ersten zehn Ränge von den fünf Top-Teams besetzt, aber dieses Mal ist ein Aston Martin weiter hinten als erwartet, das müssen wir nutzen.»



Tsunoda wurde zuletzt beim Großen Preis von Australien guter Siebter.





Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,197 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,263

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,489

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,682

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,686

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,760

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,766

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,786

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,008

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,413

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:39,472

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,494

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:29,593

14. Alex Albon (T), Williams, 1:29,714

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,816

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,024

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,119

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,131

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,139

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:30,143